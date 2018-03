ORAN 45 cabinets dentaires menacés de fermeture

Contrairement aux dentistes, intègres, exerçant dans les zones rurales, des médecins installés dans des zones urbaines ne trouvent rien de mieux à faire que de «bafouer» la loi.

Rien n'est rassurant en énumérant les lacunes et les manquements relevés, par les cadres contrôleurs, dépêchés, sur le terrain, par la direction de la santé et de la population dans des cliniques dentaires privées, notamment celles spécialisées dans les soins et la chirurgie dentaire. Se rendre dans le cabinet dentaire pour extraction d'une dent, peut exposer le patient à une maladie, souvent aux complications irrémédiables, qu'il peut contracter facilement. Pour cause, des dentistes ne stérilisent pas leurs équipements. Telle a été la conclusion de la commission ayant passé au peigne fin près de 500 cabinets. Dans le tas, 45 dentistes et chirurgiens dentistes ont été pris en flagrant délit de tricherie en ne stérilisant pas leurs outillages. Dans le sillage de leurs sorties, les inspecteurs contrôleurs ont été intraitables en procédant à la fermeture de 10 cliniques et la verbalisation des propriétaires de 40 autres, tout en leur fixant un ultimatum les sommant de se soumettre à la réglementation en mettant en place un stérilisateur appelé communément autoclave. Contrairement aux dentistes, intègres, exerçant dans les zones rurales, plusieurs de ceux des zones urbaines ne trouvent rien de mieux à faire que de «bafouer» la réglementation en prodiguant des soins très sensibles à des malades en utilisant du matériel non aseptisé. Il s'agit là d'une arnaque de plus tant est-il que la médecine est tellement démocratisée qu'elle a perdu son charme et sa noblesse. Quoi de plus, alors que ces médecins spécialisés ont été formés dans le secteur public qui est, selon des observateurs, source de tous les maux, mais n'ayant jamais manqué à une telle responsabilité. Le spécialiste du secteur public, malgré la bureaucratie le rongeant, met en garde le malade en l'informant à l'avance du manque d'anesthésie, d'outillages et autres. Aucun de ces praticiens ne se mesure au danger qu'il cause quant à mettre au péril la santé publique, notamment lorsqu'il s'agit des soins dont les conséquences peuvent s'avérer fatales. Soigner une dent à l'aide d'un équipement défectueux ou encore impropre, peut facilement provoquer des contaminations au citoyen lambda et prolonger son séjour dans une chambre d'hôpital. D'ailleurs, les spécialistes en épidémiologie sont sur le qui-vive permanent en alertant, à la moindre occasion se présentant, que des maladies hautement dangereuses sont transmissibles par le biais de ces petits joujoux infectés et non aseptisés. Ne met-on pas en garde contre l'utilisation, plusieurs fois, des seringues pouvant facilement transmettre le virus destructeur du siècle, le VIH et autre maladies buccales? A côté de la protection individuelle, la stérilisation du matériel médico-chirurgical constitue un moyen de contrôle de l'hygiène et de l'asepsie au cabinet dentaire. Ce traitement consiste en l'application d'une chaîne d'asepsie dont les maillons sont imriqués les uns aux autres. Cependant, l'asepsie diffère selon que l'instrumentation soit médico-chirurgicale, rotative, endodontique ou de fraisage. Par traitement du matériel médico-chirurgical, on entend l'application de la chaîne d'asepsie pour tout instrument entrant en contact avec une plaie opératoire, liquides tissulaires ou avec la cavité buccale du patient. La chaîne d'asepsie répond à un certain nombre d'étapes de traitement du matériel, indissociables les unes des autres et aboutissant à un état de stérilisation du matériel. La décontamination est une opération au résultat momentané qui permet d'éliminer, de tuer ou d'inhiber les micro-organismes. Le résultat de cette opération est limité aux micro-organismes présents au moment de l'opération. La décontamination est le premier traitement à effectuer obligatoirement et systématiquement sur les objets et matériels souillés par les matières organiques et les micro-organismes. Selon la réglementation, cela doit être un réflexe que de se mettre à l'abri de tout contact des instruments contaminés en les plongeant dans une solution désinfectante efficace.

L'inactivation rapide des virus et agents infectieux avant le nettoyage et la stérilisation sont la base indispensable de la protection et l'assurance d'une stérilité réussie. Les buts de la décontamination sont de décoller et émulsionner les matières organiques, diminuer la population initiale des micro-organismes présents sur les instruments, faciliter le nettoyage ultérieur, protéger le personnel lors des manipulations des instruments, éviter la contamination de l'environnement. La méthode la plus simple consiste à transporter le plateau avec tout le matériel utilisé dans l'aire de stérilisation et à plonger immédiatement les instruments dans un bac de décontamination contenant un produit dont le principe actif est reconnu pour ses propriétés antimicrobiennes et donc à triple action désinfectante, nettoyante et anticorrosive. Les bactéries, y compris les mycobactéries, les champignons et les virus sont inactivés et ne sont plus disséminés. Le sang, la salive et les souillures sont dissous, ce qui permet un contact optimal entre agent décontaminant et agents infectieux. Selon les spécialistes, cette immersion immédiate évite tout dessèchement de sang sur les instruments et donc évite la corrosion de certains métaux qui composent ces instruments. La solution décontaminante à utiliser est l'hypochlorite de sodium dilué au 1/10e. Le temps de trempage recommandé est de 30 minutes. Il est très important de respecter la durée d'utilisation de la solution de décontamination.