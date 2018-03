Ahmed Choudar, nouveau P-DG du Groupe télécom Algérie

Ahmed Choudar a été désigné hier, à la tête du Groupe télécom Algérie, a indiqué hier, un communiqué du ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique. «Conformément aux orientations du gouvernement relatives à la réorganisation du secteur public marchand et en application de la résolution du Conseil des participations de l'Etat en date du 2 avril 2017, il a été procédé aujourd'hui, 28 mars 2018, à l'installation des organes de gestion des filiales du Groupe télécom Algérie - GTA, après avoir accompli l'ensemble des démarches liées à la reconfiguration des Entreprises publiques économiques (EPE) du secteur des télécommunications», note la même source. A cet effet, «Ahmed Choudar est désigné pour diriger le Groupe, et est remplacé, à la tête d'Algérie télécom Mobile ou Mobilis, par Sid Ahmed Zaidi, jeune cadre de cette entreprise.» Les autres filiales «continuent à être dirigées par Adel Kheman pour Algérie télécom et Mohamed Anouar Benabdelouahed pour Algérie télécom Satellite», a précisé le communiqué. «En vertu de la résolution du Conseil des participations de l'Etat, le Groupe télécom Algérie aura pour mission la supervision des projets dans une optique de convergence, la consolidation et l'optimisation des ressources techniques, humaines et financières du secteur des télécommunications», a ajouté la même source.