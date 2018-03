AUDIT DE LA MESURE D'AUDIENCE TV L'expertise française en renfort

Par Bouzid CHALABI -

Les mesures d'audience fiables dans l'industrie audiovisuelle sont nécessaires et indispensables.

Quelle est en réalité et sans aucun doute la chaîne de télévision nationale la plus suivie? Quelle est aussi l'émission dont le taux d'audience est le plus élevé? Deux questions auxquelles va se charger de répondre en toute transparence le Centre d'étude et de transparence des supports de publicité (Cesp). Un organisme français à but non lucratif, spécialisé en matière d'audit de la mesure d'audience TV qui va travailler dans ce but en partenariat avec l'agence algérienne de conseil marketing et management de la communication (Msurvey). Selon Olivier Daufresne responsable technique auprès du Cesp, après avoir présenté lors d'un point de presse organisé hier à Alger son centre, déclarera que l'outil de mesure d'audience TV est d'un grand intérêt pour les annonceurs comme pour les patrons de chaînes de télévision, car selon ce responsable «les mesures d'audience dans l'industrie audiovisuelle sont devenues indispensables», non sans ajouter dans ce sens «et quand les résultats de l'audit sont fiables, cela permet à ces derniers de revoir leur stratégie de travail soit de se fixer d'autres objectifs pour se maintenir sur le podium». Concernant la méthodologie utilisée pour mener à bien l'audit, l'animateur du point de presse a expliqué que «les traitements des données récoltées après la mise en place de mesure d'audience de référence, sont effectués par des experts en la matière». Et de préciser dans la foulée: «Des étapes à respecter à la lettre si l'on veut que l'audit d'audience ne fasse pas l'objet de suspicion de fraude ou de complaisance en faveur de tel ou tel média.» Autrement dit, selon Daufresne, les mesures d'audience «doivent se faire en toute honnêteté et sur la base d'une méthodologie robuste». Toujours d'après ce dernier «une fois l'audit d'audience terminé celui-ci sera soumis à une expertise pour s'assurer que les conclusions soient sûres. Et ce n'est qu'après que le rapport est rendu public. Faut-il toutefois rappeler que jusqu'ici des études ont été menées pour savoir quelle est la chaîne qui enregistre la plus forte audience, mais avec des résultats très souvent remis en cause par des acteurs de l'industrie audiovisuelle arguant par là que les mesures d'audience se font faites sur la base de méthodes tout à fait obsolètes et «mélangeant temps d'antenne publicitaire, journal télévisé et émission». Soulignons que Daufresne a fait savoir que son centre va assister Msurvey pour distinguer les meilleurs programmes TV durant le mois de Ramadhan 2018. A ce sujet le P-DG de Msurvey, Sofiane Maloufi a tenu à rappeler que la 3ème édition de la cérémonie «Les hilals de la télévision» qui consacre les meilleurs programmes diffusés lors du mois de Ramadhan 2018, seront sélectionnés sur la base d'audit de référence initié par le Cesp. En clair, la sélection du meilleur programme se fera sur la base de trois mesures d'audience réalisées au cours du mois de Ramadhan 2018 faites à partir d'un sondage de 1000 à 2000 personnes.