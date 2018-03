PRODUITS DU TERROIR Les professionnels misent sur Tizi Ouzou

Beaucoup d'investisseurs dans ce domaine estiment que l'organisation de salons est une initiative qui va dans le sens de leurs revendications.

La wilaya de Tizi Ouzou organisera son premier Salon national des saveurs du terroir et du panier gourmand à partir du 25 avril. Cette manifestation qui se déroulera à la place de l'Olivier et à la place Mbarek Aït Menguellet jusqu'au 2 mai apporte beaucoup de nouveautés et surtout de l'espoir pour l'avenir économique des produits du terroir.

Parallèlement au riche programme prévu et à une brochette plus riche de participants, la première édition de ce salon arrive avec des nouveautés sur le plan organisationnel.

La plus importante est enfin l'intégration des professionnels de l'évènementiel. Comme le journal L'Expression l'a souligné dans ses articles depuis des années, les pouvoirs publics devaient rompre avec la coutume paralysante de confier l'organisation de ces évènements économiques à l'administration. Aussi, cette fois, en partenariat avec les directions du tourisme, des services agricoles, du commerce et du tourisme, c'est la boîte Team Event qui organise, avec son savoir-faire, le salon.

Approchés, beaucoup de jeunes investisseurs dans le domaine de l'organisation de salons et de l'évènementiel, ont applaudi cette initiative qui va dans le sens de leurs revendications. Confier l'organisation de ce Salon national à une boîte de communication ouvre des horizons jusque-là fermés à ces professionnels qui attendent leur tour dans les prochaines années et pour les prochaines fêtes et salons. Considérant cette nouvelle approche des pouvoirs publics comme un début de réussite, ces jeunes professionnels de la communication espèrent, à l'avenir, l'organisation de ces manifestations sous forme de partenariats et autres méthodes économiques modernes.

La seconde nouveauté apportée par ce salon est sans conteste l'intégration de l'université. Ces manifestations visant le développement économique ont en effet beaucoup à apprendre de l'expertise des spécialistes des domaines inhérents à ce sujet.

En effet, selon le programme, des commissions se pencheront parallèlement pour rendre techniquement envisageable la certification des produits.Des conférences sont prévues justement pour aborder des domaines très intéressants comme la certification et la labellisation des produits. Ces processus manquants handicapent sérieusement la machine du développement de ces créneaux qui peuvent, en effet, être des moteurs inestimables pour l'exportation.

D'autres conférences aborderont sans nul doute l'autre volet relatif aux stratégies d'intégration des places internationales. Comme l'a souligné dans son intervention le responsable de la DSA, l'Algérie en général et Tizi Ouzou en particulier, possèdent des produits du terroir dépassant de loin en qualité les produits des autres pays. Mais, ajoute-t-il, il faut de l'expertise pour les placer dans les circuits commerciaux internationaux.

L'autre annonce intéressante faite est le travail en cours en vue de la prochaine création d'une association des producteurs.

De son côté, le directeur du commerce a souligné l'importance de ces manifestations et la volonté des pouvoirs publics à offrir les moyens nécessaires pour le développement de ces créneaux.

Pour sa part, la représentante de la boîte organisatrice, Team Event, a mis l'accent sur l'importance de cette manifestation, considérant que le choix de Tizi Ouzou est né du riche patrimoine culturel et de la quantité inestimable de ses produits.

Le salon sera sanctionné par ailleurs, par l'attribution du Prix du meilleurs exposant.

Un autre prix sera créé et attribué, chose nouvelle, au meilleur panier gourmand.