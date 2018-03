8E ÉDITION DU SALON TALENTS ET EMPLOI 4 wilayas concernées

Par Madjid BERKANE -

Le très connu Salon talents et emploi organisé par le leader du recrutement sur le Net Emploitic.com revient sous une nouvelle formule dans sa 8e édition. Il sera organisé en effet dans quatre wilayas. Le coup de starter de cette édition aura lieu dans la ville de Béjaïa, et ce, à partir du 31 mars. L'événement qui aura lieu au niveau du théâtre régional Abdelmalek Bouguermouh va durer jusqu'au 1 er avril. Dans sa deuxième halte, le salon talents et emploi va débarquer dans la ville de Aïn El Fouara, Setif. Les chercheurs d'emploi dans cette wilaya auront intérêt à se déplacer entre les 3 et 4 avril à la maison de jeunes du centre-ville. La 3e ville qui va accueillir ce salon est Alger. Dans cette ville, le salon va avoir lieu durant les 7 et 8 avril. Il est conseillé aux Algérois à la recherche d'emploi de s'adresser au Palais de la culture Moufdi Zakaria. La clôture de cette 8e édition va avoir lieu à Oran. L'événement se déroulera entre les 14 et 15 avril au niveau de l'hôtel Sheraton. Le Salon talents et emploi qui compte se démarquer à l'occasion de cette édition a prévu des espaces dédiés à la fois pour les chercheurs d'emploi que pour les recruteurs. Ce sont en effet trois ateliers qui seront exposés et répondront aux besoins des uns et des autres. Les ateliers en question sont: la clinique CV, l'atelier Speed Coching et les matinées RH. Au niveau de la clinique CV, les organisateurs vont mettre à la disposition des chercheurs d'emploi un espace conseil pour les aider à évaluer et corriger leur CV. Dans l'atelier Speed Coaching, les chercheurs d'emploi auront l'occasion de rencontrer les professionnels de recrutement. Ces derniers vont leur apprendre comment réussir des entretiens, et ce, à l'aide des exercices pratiques. Pour ce qui est de l'atelier des matinées RH, celui-là sera un espace pour aborder la gestion des ressources humaines. La thématique sera abordée par des experts en la matière. La 8ème édition du Salon talents et emploi verra la participation d'une quarantaine d'entreprises de divers secteurs d'activités: agroalimentaire, services, les finances et la production. Parmi ces entreprises: Henkel, la Société Générale Algérie, la société Gold, Abc, Silver, l'hôtel Sheraton, BAT, Nestlé et le groupe Cevital. Les organisateurs du Salon talents et emploi parient sur un nombre de visiteurs important pour cette édition. Ils s'attendent en effet à quelque 15 000 visiteurs. Sur ce nombre, les organisateurs s'attendent à 50% auprès des étudiants, 40% auprès des cadres et des employés et 10% parmi les cadres dirigeants. Pour rappel, le Salon talents et emploi a vu le jour en 2006. Le site Emploitic.com lancé dans le cadre du dispositif Ansej se positionne désormais comme le site numéro un en audience emploi + 10 000 entreprises clients, + 1 million de candidats, + 20 000 en 2017.