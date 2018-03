LUTTE CONTRE LA HARGA Le HCI s'implique

Par Massiva ZEHRAOUI -

Le phénomène de l'émigration illégale prend de l'ampleur

En sus de privilégier l'insertion sociale, l'institution souligne la nécessité d'ouvrir des canaux de dialogue et de l'élargissement et l'activation des cellules d'écoute en faveur des jeunes pour contrecarrer le phénomène de l'émigration illégale.

Le phénomène de l'émigration clandestine est à son apogée. Comment y remédier, ou du moins contenir sa propagation? Le Haut Conseil islamique plaide en premier lieu, pour «une politique d'insertion des jeunes». Chose qui se réalisera à travers «l'encouragement des prêts d'investissements et de création de postes de travail», a énuméré le HCI dans un communiqué. En sus de privilégier l'insertion sociale, l'institution souligne la «nécessité d'ouvrir des canaux de dialogue et à l'élargissement et l'activation des cellules d'écoute en faveur des jeunes pour contrecarrer le phénomène de l'émigration illégale». Le HCI explique encore que des efforts doivent impérativement être oeuvrés dans le sens de «la sensibilisation et de la conscience entreprises par les diverses institutions de la société en faisant ressortir les dangers découlant de ce phénomène». Dans la série de solutions, proposées par cette institution, les membres du HCI ont également mis l'accent sur le renforcement des outils de lutte contre les bandes organisées qui sont derrière ce fléau.

Il faut dire que les propositions formulées par le HCI pourront effectivement dissuader bien des jeunes de quitter leurs pays au péril de leurs vies pour rejoindre les côtes occidentales. Cela étant, est-ce le rôle des autorités religieuses que de chercher à répondre à une question aussi complexe? En sachant que le gouvernement peine à trouver la manière appropriée pour venir en aide à ces jeunes en détresse. Cette initiative aura-t-elle de ce fait, un quelconque apport concret susceptible de renverser la situation? Ces propositions seront-elles réellement prises en compte par les hautes autorités? Ceci reste à voir. D'un autre côté, on peut émettre l'hypothèse que cela puisse relever d'un choix et d'une stratégie, afin de ne plus laisser de place aux obscurantistes de tous bords qui s'emparent souvent de cette détresse pour apporter de la matière à leurs prêches, qui appellent à la haine et à la radicalisation. Par ailleurs, la liste des solutions proposées par cette institution religieuse, a été établie lors des travaux de sa 63e session. Dans son document, le HCI en appelle aussi aux médias, les invitant ainsi à mettre en exergue la nécessité de prendre les mesures juridiques et médiatiques idoines, outre la formation pour la protection de la famille et de la société ainsi que la préservation de la stabilité et de la cohésion familiale et sociale. Cette séance a aussi porté sur la problématique de la hausse du nombre de divorces et de «khoul» dans la société. Analysant le phénomène, le HCI a mis sur la table, l'urgence de prendre des mesures juridiques, médiatiques et éducatives adéquates, qui protègent la famille et qui préservent la société. Par conséquent, les membres du HCI ont mis l'accent sur «l'importance de promouvoir des alternatives pour le règlement des conflits et élargir les domaines concernés par les mécanismes de conciliation, de médiation et d'arbitrage devant préserver la société contre ce phénomène».Il est par ailleurs, mentionné dans le même document que le HCI a examiné les préparatifs en cours relatifs à l'organisation de la Conférence internationale sur l'enseignement de l'éducation islamique dans les établissements publics, prévue les 23 et 24 avril prochain à Alger, qui sera couronnée par la déclaration d'Alger visant à «préserver l'identité personnelle et à concrétiser les droits fondamentaux à un enseignement sain et efficace à la lumière des mutations mondiales».