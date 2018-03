NOUREDINE BEDOUI À L'ADRESSE DES HABITANTS DU SUD "Vous êtes au coeur de notre politique"

Par Notre envoyé spécial Madjid BERKANE -

Noureddine Bedoui (2e à partir de la gauche) lors de sa conférence de presse

Les projets gaziers et pétroliers profitent d'abord aux habitants des wilayas du Sud, a fait remarquer le ministre.

Pour le ministre de l'Intérieur, Nouredine Bedoui, l'intérêt que l'Etat accorde aux wilayas du Sud se traduit par le nombre de projets réalisés sur le terrain. «L'intérêt de l'Etat à l'égard des wilayas du Sud le confirme désormais; le nombre de projets réalisés sur le terrain», a-t-il indiqué avant-hier devant les élus et les représentants de la société civile de Timimoun.

«Les projets réalisés ont donné d'ailleurs une nouvelle allure aux wilayas du Sud», a ajouté Bedoui soulignant que cette politique découle des orientations du président de la République. Appuyant ses propos avec des exemples réels, l'hôte des habitants de Timimoun a indiqué que la relance du Fonds du Sud pour poursuivre le développement dans cette région est la meilleure preuve confirmant la bonne volonté de l'Etat. «La décision de la levée du gel sur les projets inscrits pour cette région est dictée aussi par la même logique», a-t-il poursuivi.

Le ministre de l'Intérieur a saisi en outre l'occasion pour appeler les habitants des ces wilayas à ne pas croire les fausses informations que les défaitistes et les ennemis de l'unité nationale sèment à ce sujet. S'attardant par ailleurs sur l'atout de la paix dont jouit maintenant l'Algérie aux quatre coins du pays, Nouredine Bedoui qui s'est rendu au nom du président de la République dans la région pour inaugurer le complexe gazier de Timimoun, a mis l'accent sur les bienfaits de la politique de Réconciliation nationale.

«La Réconciliation nationale est le plus grand acquis que l'Algérie ait réalisé au cours de ces dernières années.» Dans ce sens, le ministre a salué bien fort l'Armée nationale pour sa mobilisation permanente et sa veille sur la sécurisation des frontières.

Le ministre de l'Intérieur a déclaré auparavant lors de son allocution à l'occasion de l'inauguration du complexe gazier de Barouda que les projets pétroliers et gaziers profitent en premier aux wilayas du Sud. S'adressant par ailleurs en particulier aux habitants de Timimoun, le ministre de l'Intérieur qui leur a transmis au début de son allocution les salutations du président de la République, a rappelé que la promotion de Timimoun au rang de wilaya déléguée était aussi le souhait du président.

A propos des wilayas déléguées, le ministre de l'Intérieur a souligné que la décision de création des wilayas déléguées, lesquelles seront promues prochainement en wilayas à part entière, «est une décision historique de la part du président». Avant leur promotion en wilayas, Nouredine Bedoui a fait savoir que ses services s'attellent actuellement à l'évaluation du travail qui a été fait au niveau de celles-ci. «Toutes les imperfections et les tares qui seront relevées seront améliorées et prises en charge», s'est-il engagé.

A ce sujet, il faut dire que plusieurs citoyens des wilayas déléguées décrient encore le fait que ces wilayas ne jouissent pas des prérogatives dont elles doivent jouir.

«Les walis délégués travaillent toujours sous la houlette du wali et la plupart des décisions se prennent au niveau des directions des wilayas», déplorent-ils. Intervenant à cette occasion, le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, dont l'inauguration du complexe gazier de Timimoun a rappelé que les wilayas du Sud occupent une place de faveur dans le programme du président de la République en termes d'énergie.

L'avenir en termes d'énergie ne sera que meilleur pour les populations du Sud», a-t-il affirmé, précisant que beaucoup de projets seront inaugurés prochainement dans la région. Mustapha Guitouni a lui aussi saisi l'occasion pour faire remarquer que «l'Algérie est le seul pays à assurer à ses citoyens une couverture de 99% en énergie électrique, 64% en gaz naturel». Pour sa part, le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zalène qui a procédé auparavant à l'inauguration d'une Route nationale longue de 130 km au niveau de la commune de Aougrout, a indiqué que «le souci majeur du président de la République est de servir le citoyen et sécuriser les frontières à travers une vision anticipative». Pour Zalène, tous les efforts qui sont en train de se faire sont dédiés au citoyen. «Nous travaillons pour le bien-être des citoyens», a-t-il conclu.

Il est à rappeler que les représentants de la société civile de Timimoun, ont rendu à la fin de la rencontre un vibrant hommage au président de la République pour tous les efforts qu'il ne cesse d'entreprendre en faveur de la poursuite du développement dans le pays et particulièrement dans les wilayas du Sud ainsi que pour son oeuvre majeure, à savoir la Réconciliation nationale.