CHAUFFEUR DE TAXI Droits et devoirs ne font pas bon ménage

Par Bouzid CHALABI -

La queue pour «taxi al gharam...»

La fédération interpelle la Casnos, mais se dit n'être pas responsable des dérives dans la profession.

Le nouveau bureau de la Fédération nationale des taxieurs, installé hier, compte soumettre une plate-forme de revendications au ministère des Travaux publics et des Transports. Son président, Mohamed Boulkhous, élu à l'unanimité, a en outre fait savoir à la presse, en marge de la cérémonie d'installation qui s'est tenue au siège de l'Union générale des commerçants et artisans algériens (Ugcaa) sis à A1ger que «le nouveau barème des cotisations à la Caisse de sécurité sociale des non-salariés (Casnos) sera notre cheval de bataille». Et de rappeler à ce sujet que la Casnos a décidé d'élever la cotisation à 60.000 DA par an au lieu de 34.000 comme cela était auparavant. Il estime donc que cette revue à la hausse, presque le double de la cotisation, semble plutôt irréfléchie «compte tenu du fait que dans notre profession, nombreux sont ceux qui n'arrivent plus à tirer profit, de leur activité, citant entre autres raisons la concurrence déloyale du grand nombre de clandestins et la location des licences de taxi, de plus en plus chère». Interrogé pour en savoir un peu plus sur le détail de la plate-forme de revendications, le nouveau président du bureau de la fédération a indiqué que «c'est surtout la problématique de la rareté des licences de taxis des moudjahidine qui sera la priorité de nos revendications». Expliquant que «le nombre de taxieurs se retrouvant au chômage, faute de ne pas avoir pu renouveler son contrat de location, le propriétaire étant décédé, s'élève de plus en plus. Donc il faudra trouver une solution à ce problème. Le ministère de tutelle doit s'y pencher sérieusement pour au moins freiner la cherté des licences de taxi qui, dans les grandes villes, ne cesse de grimper pour atteindre actuellement les 20.000 DA par mois». Il y aussi lieu de savoir que cette rareté de licences d'exploitation a engendré une forme de spéculation. En effet, on apprendra d'un membre du nouveau bureau que certains détenteurs de ce document exigent le versement anticipé de cinq ans, de location, ce qui élimine de facto bon nombre d'anciens taxieurs. Faut-il rappeler dans ce sens que le nombre de demandes déposées par les personnes qui ont choisi cette profession ne cesse d'augmenter. On apprendra à ce sujet que le pays compte 150 000 chauffeurs de taxis dont près de 80% sont affiliés à la Fédération nationale des taxieurs. Côté devoirs des taxieurs, il semblerait que la profession fasse l'objet de nombreuses dérives. Ce que d'ailleurs a reconnu le nouveau président de la Fédération nationale des taxieurs suite à la question d'une consoeur relative à ce phénomène. Evoquant à ce sujet le fait que la commission de discipline va s'atteler à sanctionner sévèrement leurs auteurs, mais sans souligner que les usagers ont leur part de responsabilité «car il signale rarement à la police l'infraction commise à leurs dépens par les taxieurs qui les a pris en charge. Et d'ajouter dans ce sens: «Devant cette passivité, cela ne peut qu'encourager les brebis galeuses de la profession.» Toujours à propos de dérives dans la profession et notamment celle qui est devenue presque d'usage courant pour ne pas dire banale, c'est-à-dire la pratique du jumelage (faire monter plus d'un client dans le véhicule). Boulkhous ne mâchera pas ses mots à ce sujet et encore une fois il dira que le «client ne doit pas se laisser faire. En somme, il doit se manifester en faisant appel au premier policier du coin». Pour ce dernier, toutes les justifications avancées par les auteurs de jumelage ne tiennent pas la route». Pour rappel, les taxieurs invoquent souvent le fait qu'en prenant un seul client pour se rendre à un point donné cela est de la pure perte car pour arriver à destination il vont mettre beaucoup de temps, en raison des embouteillages. C'est pour dire enfin que le nouveau bureau a du pain sur la planche: faire valoir les droits des taxieurs et de leur rappeler leurs devoirs en tant que prestataires de service (public).