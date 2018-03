LA COMMISSION AURA À ÉVALUER 20 ANS DE RÉALISATIONS Ould Abbès met le cap sur la présidentielle

Par Mohamed BOUFATAH -

Le document final sera soumis au chef de l' Etat et présenté à la prochaine session du comité central.

Le secrétaire général du FLN a installé hier officiellement au siège du parti à Hydra, sa commission nationale d'élaboration du bilan des réalisations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, depuis 1999 à ce jour.

Le président de ladite commission, en l'occurrence Djamel Ould Abbès, a fait savoir qu' «en plus des membres du bureau politique, elle(cette commission...Ndlr) est composée de Habba El-Okbi, secrétaire général de la présidence de la République, également président de la commission des cadres du parti, Mohamed Benamar Zerhouni, conseiller du président Bouteflika depuis 1999 ainsi que pas moins de six ministres FLN, dont ceux actuellement en exercice et enfin les présidents des commissions permanentes à l'APN et au Conseil de la nation». «Des rapporteurs et des rédacteurs feront également partie de cette commission», a-t-il ajouté. «Après l'élaboration d'un document final et global regroupant toutes les réalisation dans tous les secteurs, selon un canevas déterminé, la commission se transformera en instance de suivi des programmes du président de la République», a-t-il précisé. «Ce bilan sera soumis à l'appréciation du chef de l' Etat et présenté lors de la session prochaine du comité central», a-t-il souligné.

«Le document en question est qualifié d' «un matériau inestimable, capital et de très sûr qu'il convient de capitaliser et de valoriser pour rendre compte au peuple en 2019», a-t-il estimé. Pour Ould Abbès, en matière de programmes initiés par le chef de l'Etat, «il y a celui de 1999, ceux de 2004, 2009 et 2014 et il y aura ceux de 2020-2030». «Imprimés en 48 exemplaires les bilans des wilayas s'étalent sur 3000 pages, auxquelles s'ajoutent toutefois, les 1200 autres pages du livre intitulé -Bouteflika faiseur de paix- d'un auteur constantinois», a-t-il révélé. «Le FLN a libéré et construit le pays», n'a cessé de réitérer Ould Abbès. Dans le même ordre d'idées, il a réaffirmé encore une fois que «le candidat du FLN en 2019 sera issu des rangs du parti».

Le patron du FLN a réitéré qu' «il a en tête le nom de celui qui présiderait aux destinées de l'Algérie à partir de 2019. «Le prochain candidat du FLN, Dieu et celui qui vous parle, le connaissent», a-t-il déclaré. En proférant les mêmes slogans, il soutiendra que «le FLN est à la fois l'Etat, son fondateur et sa colonne vertébrale».

«Le vieux parti qui s'est projeté sur la présidentielle de 2019, a voulu s'armer d'un document solide et un acquis et d'une feuille de route pour cette échéance», a-t-il souligné.

Le parti majoritaire acceptera-t-il le concours de ses anciens partenaires à l'exemple du RND, dans l'ex-coalition présidentielle qui ont pris part et soutenu le programme du chef de l' Etat? Ould Abbès a émis des réserves: «On ne veut pas que le scénario de 2003-2004 soit réédité. Le chat échaudé craint l'eau froide»,a-t-il commenté.

Le FLN, croit-il savoir «se distingue des autres partis par sa légitimité historique et celle relative à la construction du pays après l'indépendance». Interrogé à propos du retard accusé par la tenue de la session du comité central, il répondra que «la session du CC se tiendra au cours du mois d'avril quand la mission terminera son travail».

En réponse à une question relative aux intentions du chef de l' Etat pour 2019, il indiquera

«la décision est entre ses mains. Il est très tôt de se prononcer sur cette question car il reste encore quatorze mois», a-t-il estimé.

La rencontre dhier est qualifiée de «décisive et de très importante pour le parti».

Le parti a réceptionné tous les bilans de réalisations dressés à travers les 48 wilayas.

Les autorités locales au niveau de chaque wilaya et même le ministère des Finances ont concouru à la préparation de ses bilans. Il est à rappeler que «les commissions de wilayas, constituées des membres du comité central, des députés, sénateurs, mouhafedhs et d'autres élus de chaque wilaya, ont entamé leur travail, il y a environs deux mois».