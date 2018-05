À PROPOS DES TERRORISTES DÉSIRANT SE RENDRE "Les portes de la clémence sont ouvertes"

Par Madjid BERKANE -

Répondant à une question d'un représentant de la société civile au sujet de certains enfants de la région qui sont encore au maquis et refusent de se rendre de peur de représailles, Nouredine Bedoui a fait savoir que les portes de l'Algérie sont ouvertes pour tous ses enfants. «Les valeurs de la réconciliation nationale que le président de la République a pu concrétiser sur le terrain sont consacrées par la Constitution», a-t-il souligné. «Personne ne peut désormais tourner le dos à ces valeurs». Dans le même ordre d'idées et en guise d'une réponse à un citoyen, affirmant que les services de sécurité de Djanet maltraitent les jeunes de la région impliqués dans les affaires de la drogue et de la criminalité, le ministre de l'Intérieur a affirmé que la loi est au-dessus de tout le monde.