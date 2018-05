FRAUDE, SPÉCULATION ET POUVOIR D'ACHAT Les saigneurs du pauvre

Par Hocine NEFFAH et Bouzid CHALABI -

Le ministre du Commerce Saïd Djellab s'est rendu tôt dans la matinée d'hier au marché de gros de fruits et légumes des Eucalyptus

Comme chaque année, les spéculateurs feront de ce mois une «aubaine» par excellence pour laisser libre cours à leur voracité.