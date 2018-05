IMPLIQUÉ DANS LE VOL DE 400 MILLIONS DE CENTIMES Le mannequin algérois sous les verrous

Les services de la sûreté de wilaya d'Alger ont arrêté un mannequin impliqué dans le vol d'un montant de 400 millions de centimes, a indiqué hier, un communiqué de ce corps de sécurité. Suite à l'officialisation de la plainte de la victime pour le vol d'une somme de 400 millions de centimes à son domicile, la brigade criminelle de la circonscription du centre de la police judiciaire s'est rendue sur les lieux pour faire les constatations et les prélèvements requis par la procédure, précise le communiqué qui ajoute que le bas du portail avait été forcé, créant un vide par lequel le mis en cause s'est introduit au domicile pour commettre son forfait. Arrêté en possession de 10 millions de centimes, le mis en cause trahi par ses empreintes, a fini par admettre les faits, précise la même source. Après la finalisation de la procédure légale, le mis en cause a été déféré par-devant le procureur de la République territorialement compétent, conclut le communiqué.