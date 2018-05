DJELLAB À LA CLÔTURE DE CETTE MANIFESTATION "On s'oriente vers une professionnalisation de la FIA"

Par Hasna YACOUB -

Des discussions pour conclure des contrats dans diverses filières sont en cours, entre des opérateurs économiques étrangers et algériens qui ont pris part à la 51ème édition de la Foire internationale d'Alger (FIA), a indiqué hier à Alger, le ministre du Commerce, Saïd Djellab, précisant qu'il s'agit «notamment d'opérateurs chinois». Intervenant à la clôture de cette édition, le ministre a annoncé que la 52ème édition de la FIA, se déroulera après le mois de Ramadhan, précisément du 18 au 23 juin 2019, faisant savoir que des révisions et des modifications seront apportées aux prochaines éditions de la FIA.

«Nous allons, dans le cadre des prochaines éditions, créer plus d'opportunités de partenariats, en nous orientant vers une professionnalisation de la FIA», a-t-il indiqué.

La 51ème édition de la FIA qui s'est caractérisée par la participation de la Chine en tant qu'invité d'honneur avec pas moins de 56 entreprises chinoises a drainé environ 200 000 visiteurs dont la plupart sont des professionnels.