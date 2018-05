DURANT LE MOIS DE RAMADHAN Les transports publics changent d'horaires

L'Entreprise du métro d'Alger (EMA) a adapté les horaires de service du métro d'Alger, ainsi que les tramways d'Alger, d`Oran, de Sidi Bel Abbès, de Constantine et de Sétif, pour un meilleur accompagnement de sa clientèle pendant le mois de Ramadhan, a indiqué un communiqué de cette société. A cet effet, les horaires de service de transport du métro d'Alger et des tramways d`Alger et de Constantine seront de 7h à 1h30 du matin, tandis que les tramways d'Oran, de Sidi Bel Abbès et de Sétif seront opérationnels de 7h à 1h du matin. Quant au tramway de Ouargla les horaires de service seront de 6h à 1h du matin.

S'agissant du transport par câble, les horaires de service ont également été adaptés à l'occasion du mois de Ramadhan dans les wilayas d'Alger, Annaba et Blida. A Alger, la télécabine de Oued Koreïch sera opérationnelle de samedi à jeudi de 7h à 19h et de 21h à 1h du matin, le vendredi de 14h à 19h et de 21h à 1h du matin, durant tout le mois de Ramadhan.

Le téléphérique d'El Madania sera, quant à lui, opérationnel 7 jours/7, de 7h30 à 19h et de 21h à 1h du matin. Le téléphérique du mémorial sera également opérationnel 7j/7 de 8h à 19h les deux premières semaines du mois de Ramadhan et de 8h à 19h et de 21h à 1h du matin à partir de la 3ème semaine. Les horaires de service du téléphérique du Palais de la culture sont fixés du samedi au jeudi de 8h à 19h et de 21h à 1h du matin.

A Annaba, le service de la télécabine sera assuré 7j/7 du samedi au jeudi de 7h 30 à 19h, et de 14h à18h30 le vendredi. Pour la télécabine de Blida, le service sera assuré 6j/7 du lundi au samedi de 9h à 19h avec repos le dimanche. Tous ces nouveaux horaires sont valides du 1er jour du mois de Ramadhan jusqu'au deuxième jour de l'Aïd El Fitr, a souligné l'EMA. De son côté, l'Etablissement public de transport urbain et suburbain d'Alger (Etusa) a établi son aménagement horaire durant le Ramadhan qui prévoit un renforcement important des brigades de nuit, en raison d'une animation nocturne. Ce programme sera réajusté en fonction du trafic réel et de l'affluence des usagers, a indiqué l'Etusa. Pendant les jours ouvrables (du dimanche à jeudi), les premiers départs sont prévus à 5h30, alors que les derniers départs sont programmés à 19h, sur un réseau de 145 lignes avec 398 brigades.

Durant le week-end (vendredi et samedi), les mêmes horaires seront appliqués. Quant au service de nuit, les premiers départs après la rupture du jeûne (Iftar) débuteront à 21h tandis que les derniers départs sont prévus à 3h00 du matin.

Les lignes en exploitation pour ce service seront au nombre de 99 et assurées par 126 brigades du soir.