CONSACRÉE «CAPITALE DU VIVRE ENSEMBLE» Alger "Mecque" de la paix

Par Saïd BOUCETTA -

Un cours unifié sera attribué à travers tous les établissements éducatifs d'Alger.

La wilaya d'Alger sera proclamée, le 16 mai, «Capitale du vivre ensemble en paix» dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du «vivre ensemble en paix» en consécration de la résolution onusienne du 8 décembre 2017 sur proposition de l'Algérie portant concrétisation de la culture de paix et de coexistence en tant que solution pacifique au règlement des conflits, a indiqué, hier, la coordinatrice de la commission de wilaya chargée de la préparation de l'évènement, Fairouz Mohammadi. Intervenant lors d'une conférence de presse en compagnie des membres de la commission à l'instar des Scouts musulmans algériens (SMA) et du représentant de la Fondation soufie alawiya «Djanatou El Arif», Fairouz Mohammadi a déclaré que la wilaya d'Alger sera proclamée officiellement le 16 mai, «Capitale du vivre ensemble en paix» au niveau de la place de la Réconciliation nationale en présence d'une délégation ministérielle et du wali d'Alger dans le cadre de la célébration de cet événement international. Un riche programme culturel, sportif et intellectuel sera élaboré à cette occasion, outre la présentation de toiles réalisées par des étudiants de l'Ecole supérieure des beaux-arts, la chorégraphie et la plantation d'oliviers, signe de paix pour mettre en exergue les efforts de l'Algérie pour l'instauration de la paix et de la réconciliation, a fait savoir Fairouz Mohammadi. Dans ce cadre, la même responsable a indiqué qu'à la veille de la célébration de cette journée, un cour unifié sera attribué à travers tous les établissements éducatifs d'Alger, lequel portera sur une présentation simplifiée du concept de la résolution onusienne 72/130 adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 8 décembre 2018 sur proposition de l'Algérie et à travers laquelle la journée du 16 mai de chaque année est proclamée «Journée internationale du vivre ensemble en paix». Elle a rappelé à ce propos les différents efforts de l'Algérie pour concrétiser le concept de paix à travers l'application des Chartes nationales de réconciliation et de paix et des programmes de développement et de la dynamique de l'investissement que connaît la wilaya d'Alger dans le cadre du plan stratégique pour la modernisation de la capitale à l'horizon 2035 et dont le fondement est l'amélioration du cadre de vie du citoyen à travers une série de projets à l'instar des opérations de relogement où plus de 80 000 logements de différentes formules ont été distribués depuis 2014, dont 42 000 concernant le relogement des habitants des bidonvilles et des habitations précaires.