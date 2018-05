BORDJ BADJI MOKHTAR Un arsenal de guerre découvert

Une cache d'armes et de munitions a été découverte lundi dans le sud du pays, près de la bande frontalière, à Bordj Badj Mokhtar, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières, et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert, le 14 mai 2018, lors d'une patrouille menée près de la bande frontalière à Bordj Badj Mokhtar, une cache d'armes et de munitions contenant une mitrailleuse lourde de calibre 14,5 mm, un fusil-mitrailleur de type Fmpk, deux pistolets-mitrailleurs de type- Kalachnikov, un fusil à répétition, 21 charges propulsives, pour lance-roquettes de type RPG-7, 11 roquettes pour lance-roquettes de type RPG-7, 16 chaînes de munitions pour mitrailleuses 14,5mm ainsi qu'une importante quantité de munitions s'élevant à 3 300 balles de différents calibres», précise la même source.