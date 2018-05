DEUX CONVENTIONS SIGNÉES ENTRE LE SECTEUR DU TOURISME ET LES COMPAGNIES AÉRIENNES Le transport au service de la destination Algérie

Par Ilhem TERKI -

Le transport aérien constitue un «maillon fort» du produit touristique et de la promotion de la destination Algérie.

Le transport est l'un des piliers de l'industrie touristique. Pour promouvoir une destination, il est indispensable de développer d'abord le transport, puis, parler de tourisme. L'évolution des infrastructures de transport structure celle des comportements touristiques. Afin d'appliquer la politique nationale mise en oeuvre depuis quelque temps pour investir ce domaine, des accords entre les deux ministères concernés ont été signés. Hier, à Alger et en présence du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, et le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zalène, la signature de deux conventions-cadres ont vu le jour. Il s'agit d'une convention entre l'Office national du tourisme et la compagnie aérienne Air Algérie, la seconde convention est signée entre la compagnie aérienne Tassili Airlines, le Groupe public hôtellerie, Tourisme et thermalisme (HTT), et la Fédération nationale des agences de tourisme (Fnat).

Ces deux accords sont signés essentiellement pour promouvoir la destination touristique de lAlgérie en général et celle du Sud en particulier. «L'objectif principal de ces conventions est de mettre en place un cadre de collaboration et une synergie opérationnelle à l'échelle nationale et internationale pour le renforcement de l'attractivité de l'Algérie en tant que destination touristique», a indiqué le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, lors de son allocution. A présent, il semble que la promotion du tourisme domestique, ainsi que la valorisation et la promotion de l'artisanat traditionnel est au coeur des intérêts et des priorités du gouvernement. Maintenant, comment peut-on faire pour promouvoir l'économie à travers le transport et le tourisme? Peut-on faire, aujourd'hui, de l'Algérie une destination remarquable, faire connaître notre culture, notre gastronomie, nos monuments, nos musées et nos coutumes les plus actuelles aux étrangers? Confiant, le ministre du Tourisme a répondu à toutes ces questions d'un air optimiste. Pour lui, son département a pris une batterie de mesures pour promouvoir le tourisme interne qui est «une priorité». «Notre but est d'encourager les touristes étrangers et nationaux à visiter les régions de l'intérieur, le développement du tourisme interne est notre priorité», a-t-il ajouté. Il précise en outre que la relance et la dynamisation du tourisme saharien constituent les nouveaux défis de son département. Concernant les tarifications, le même responsable a indiqué que des réductions des prix par les compagnies aériennes nationales Air Algérie et Tassili Airlines sont prévues... Dans ce sens, les compagnies aériennes prévoient une baisse des prix de voyage vers le Sud, ainsi que la mise en place des vols charter assurés pour la saison estivale 2018. De son côté, le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zalène, a révélé l'importance des transports dans le développement du tourisme. «Le transport est au service du tourisme, il est l'un des piliers principaux», a indiqué le premier responsable des transports, rappelant, dans ce sillage, le renforcement de la flotte arienne de la compagnie nationale Air Algérie par 16 avions ces deux dernières années. «Le reste de la flotte aérienne sera renouvelé prochainement. Le nombre de voyageurs algériens transportés par avion en 2017 a atteint 6 millions et demi de passagers», a fait savoir le ministre. Enfin, il est important de souligner que le transport est un acteur indispensable de la filière touristique, il joue un rôle important dans le développement du secteur...