EN ANTICIPATION AUX EXAMENS DE FIN D'ANNÉE 40 000 pompiers mobilisés

Afin de s'assurer du bon déroulement des épreuves en toute sérénité, les services de la Protection civile ont pris leurs dispositions, en mettant en place un dispositif sécuritaire, composé de pas moins de 40 000 agents d'intervention tous grades et fonctions confondus, ainsi que 2111 ambulances et 1363 engins d'incendie. Celui-ci sera déployé dans le but de prendre en charge l'ensemble des préoccupations liées à la sécurité des élèves.