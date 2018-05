LORS DE LA 6ÈME RENCONTRE MONDIALE HONGROISE La diplomatie algérienne récompensée

Par Slimane SEBA -

Cette distinction honorifique témoigne de l'importance qu'accordent les décideurs politiques à l'Algérie qu'ils considèrent comme le pays le plus stable et le plus attractif en Afrique du Nord.

Le comité d'organisation de la «6ème Rencontre mondiale hongroise» qui regroupe la diaspora hongroise des hommes d'affaires, et intellectuels à l'étranger, a honoré, lors de sa rencontre qui a eu lieu le 15 mai 2018 à Budapest, l'ambassadeur d'Algérie en Hongrie Abdelkader Dehendi.

Ce diplomate est récompensé pour ses efforts déployés pour le rapprochement entre les hommes d'affaires et intellectuels des deux pays et son rôle pour le renforcement et le développement de la coopération bilatérale dans tous les domaines d'activités. Cette distinction honorifique témoigne de l'importance qu'accordent les décideurs politiques et économiques à l'Algérie qu'ils considèrent comme le pays le plus stable et le plus attractif dans la région de l'Afrique du Nord eu égard aux potentialités économiques dont il dispose.

Il y a lieu de souligner que la coopération algéro-hongroise a connu ces dernières années une relance considérable et une intense activité, notamment par l'échange de délégations économiques, culturelles et scientifiques, sportives et touristiques, surtout à la faveur de l'ouverture de la ligne aérienne d'Air Algérie entre Alger et Budapest à raison de deux vols par semain. L'ambassadeur Abdelkader Dehendi est en poste à Budapest depuis 2015.

Il a animé plusieurs ateliers économiques et culturels dans le cadre de la promotion de la coopération avec l'Algérie. Il a donné des conférences dans les universités sur les réalisations enregistrées en matière de développement économique et social en Algérie depuis l'accession au pouvoir du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, sur sa position géostratégique et son rôle déterminant en matière de développement et de stabilité au plan régional et continental dans un contexte international marqué par une globalisation des échanges et l'aggravation des disparités et des inégalités. Il a fait connaître la position, l'approche et le rôle de l'Algérie qui découlent de sa doctrine et de ses principes constants sur plusieurs questions régionales et internationales.

Cette distinction honorifique est considérée, par ailleurs, comme une reconnaissance pour les réalisations socio-économiques enregistrées par l'Algérie et qui en font un pays attractif en matière d'investissement et de partenariat.

Dans le domaine de l'activité touristique, Abdelkader Dehendi aura été un des artisans, avec le Groupe HTT, la chaîne El Aurassi et l'ambassadrice de Hongrie en Algérie, des actions, actuellement en cours, pour un partenariat dans le domaine du thermalisme eu égard à l'expertise reconnue à la Hongrie et la mise en place d'une plate-forme d'entente sur la formation.

L'Algérie, il faut le souligner, sera l'invité d'honneur du Salon international du tourisme de Budapest qui se tiendra du 1er au 4 mas 2019 et pendant lequel une semaine gastro-culturelle, une exposition de produits d'artisanat, des rencontres B to B, une animation folklorique seront au programme.