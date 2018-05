SONELGAZ BOUIRA 752 millions de dinars de créances

Par Abdenour MERZOUK -

«Les créances détenues auprès des différents partenaires et clients sont un fardeau qui entrave sérieusement l'essor de l'entreprise. Ces créances influent sensiblement sur nos projets relatifs au plan de développement, programme propre et programme de l'Etat qui ont pour but essentiel, l'amélioration de la qualité et la continuité de service et l'amélioration des conditions de vie des citoyens.» C'est par ces termes que la direction de la SDC de Bouira justifie sa vaste campagne pour se faire payer. Dans un communiqué adressé aux rédactions locales, la chargée de communication du groupe Widad Benyoucef soulignera que «pour l'exercice des deux trimestres 2018, les services de la Société de distribution du centre (SDC) de Bouira, ont cumulé plus de 752 millions de dinars de créances, dont 313 millions de DA, sont détenues par les abonnés résidentiels, soit 42% du montant global, talonnés de près par les administrations à hauteur de 309 millions de DA ce qui représente 41% et 110 millions de DA détenus par les APC, soit 15% du chiffre total». À ce titre, notre interlocutrice indique que la campagne des coupures l'électricité entamée récemment se poursuit «sans relâche» contre les mauvais payeurs. La chargée de communication de la SDC de Bouira, explique cette mesure «radicale» par le fait que «des seuils alarmants atteints par les créances détenues par les abonnés ordinaires», ont été enregistrés. Toutefois, les services de la SDC de Bouira, certifient que toutes les facilitations ont été mises en place en faveur des clients qui veulent s'acquitter de leurs redevances. En prévision de l'été, du mois de Ramadhan qui demeurent des périodes à haute consommation en énergie et pour garantir un été des plus tranquilles, la SDC de Bouira, a réalisé quatre postes transformateurs, 29 kilomètres de réseau MT/BT. Le coût de cette mise à niveau s'élève à plus de 117 millions de DA, ce renforcement concerne les sites de: Oueld Belil (Bouira), Sidi Yahia (Aïn Bessem), Laâziv (Chorfa) et Ighil Boumouren (Ath Laâziz). Le directeur de l'agence de Bouira Khaled Aouchar résume ces efforts colossaux: «Ce plan vise à renforcer le réseau de distribution électrique et répondre de la sorte aux attentes et préoccupations des citoyens.» Soucieuse toujours de ses clients et dans le cadre d'une sensibilisation sous le thème «mieux consommer son énergie» et s'inscrivant dans le temps, des équipes constituées d'agents assermentés de différents services de la SDC de Bouira, ont entamé leur travail de proximité, lequel consiste, selon Widad Benyoucef, chargée de communication de cette institution à conseiller et orienter les clients sur les différents gestes à adopter pour la maîtrise de leur consommation d'énergie. Ces personnels qualifiés de la SDC profiteront de l'occasion pour vérifier les installations intérieures, électricité et gaz. Cette opération est un complément à l'action entamée en 2017 qui a consisté en la mise en place de bureaux de conseil auprès des neuf agences commerciales implantées à travers la wilaya», ajoute Widad.

