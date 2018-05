CRASH DE L'AVION MILITAIRE À BOUFARIK 28 des parents des victimes bénéficient d'une Omra

Au total, 28 des parents des victimes du crash de l'avion militaire survenu le 11 avril dernier à Boufarik (Blida) ont bénéficié à Aïn Defla d'une omra vers les Lieux saints de l'islam à l'initiative de bienfaiteurs de la wilaya. Une cérémonie a été organisée à cette occasion jeudi avant la rupture du jeûne à la villa d'hôte du siège de la wilaya en présence des bénéficiaires de la omra, des bienfaiteurs ayant financé l'opération ainsi que des autorités locales à leur tête le wali, Benyoucef Azziz. Tout en renouvelant ses condoléances aux parents des victimes de cet accident qui ´´leur a ravi les êtres qui leur sont le plus cher au monde´´, le wali de Aïn Defla a, au cours de son intervention, saisi l'occasion pour féliciter les bienfaiteurs pour leur geste révélateur de leur générosité et de leur souci d'aider autrui et d'apaiser leurs souffrances. Se disant persuadé que le voyage vers les lieux de l'Islam atténuera un tant soit peu de leurs afflictions à la faveur de la ferveur et de la spiritualité qui y règnent, il les a exhortés à prier pour que l'Algérie jouisse de la paix et de la stabilité.