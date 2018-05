UNESCO Le ministre de la Communication reçoit El Khoury

Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a reçu, jeudi à Alger, Mme Vera El Khoury, directrice du bureau de l'Unesco établi à Rabat, et couvrant l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, indique un communiqué du ministère. La rencontre a été «l'occasion d'évoquer le rôle de l'Algérie dans l'institution, le 16 mai de chaque année, par le système des Nations unies, de la Journée internationale du vivre ensemble en paix, célébrée, pour la première fois, le 16 mai 2018, et la vocation qu'aura cette journée à rappeler au monde le besoin et la nécessité de promouvoir la paix et de la préserver au profit de la coexistence, de la tolérance et du respect des différences», souligne-t-on. L'audience a permis, également, d'«examiner les différents volets de coopération et de collaboration entre le ministère de la Communication et l'Unesco et de fixer des horizons, dans ce sens», ajoute le communiqué.