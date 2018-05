JOURNÉE INTERNATIONALE DU «VIVRE ENSEMBLE EN PAIX» La femme et la culture sont des catalyseurs

Par Abdelkrim AMARNI

L'Algérie prendra part le 22 mai prochain à la manifestation du mois du patrimoine matériel africain célébré par l'Unesco.

L'Algérie est un interlocuteur majeur dans le domaine du patrimoine et son «rôle mondial dans le domaine du patrimoine» a été souligné par la directrice régionale de l'Organisation des Nations unies pour l'Education, la Science et la Culture (Unesco) pour le Maghreb, Vera El Khoury.

Dans une déclaration à la presse au terme d'une audience accordée jeudi par le ministre de la Culture Azzedine Mihoubi, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale du vivre ensemble en paix, la responsable onusienne a indiqué que «Les deux parties ont passé en revue les projets du ministère, les domaines de coopération entre l'Unesco et l'Algérie et le rôle de la femme dans le renforcement de la culture et du patrimoine.»

Evoquant dans cet esprit le plat du couscous, El Khoury a estimé que «c'est là un facteur pouvant réunir plusieurs pays, non seulement dans le Maghreb, mais également en Europe, pour sa présentation en tant que patrimoine mondial immatériel». El Khoury a ajouté que cette expérience pourrait favoriser une plus grande coopération entre les pays et les hommes tout comme la coopération entre l'Algérie, l'Unesco et les pays du Bureau régional du Maghreb, au regard de l'apport considérable de cette région dans la civilisation humaine.

Qualifiant cette rencontre «d'importante et fructueuse», qui a permis d'aborder plusieurs facteurs de constitution d'un domaine de coopération, le ministre de la Culture a déclaré pour sa part «nous pouvons réaliser un ensemble de projets spécifiques aux domaines du patrimoine, de la littérature, de la femme et autres aspects sociétaux communs aux pays du Maghreb». Il évoquera l'existence de dossiers communs déposés auprès de l'Unesco pour classification à l'image du plat du couscous, qui a été il y a quelques jours l'objet d'une réunion à l'initiative de l'Algérie avec la participation des pays du Maghreb et d'experts.

«D'autres dossiers sont en cours de préparation en collaboration avec des pays ayant en commun avec nous plusieurs aspects du patrimoine, d'autant plus que le travail collectif a prouvé son efficacité», a fait savoir le ministre qui a rappelé le dossier commun sur l'imzad présenté par l'Algérie et classé en collaboration avec les pays du Sahel, à savoir le Niger, le Mali et le Burkina Faso.

Mihoubi a évoqué également un autre travail soumis à l'Unesco qui regroupe pour la première fois deux pays, l'un du nord l'autre du sud de la Méditerranée, à savoir l'Algérie et l'Espagne, concernant le classement des forteresses érigées au Maghreb tel que le fort d'Oran et autres sites espagnols. Cette forme de coopération s'inscrit dans la démarche de la «coexistence et du vivre-ensemble» entre les peuples dans une seule région.

Le ministre a indiqué aussi qu'une série de projets sera examinée avec le bureau Maghreb de l'Unesco, ajoutant que l'Algérie prendra part le 22 mai en cours à la manifestation du mois du patrimoine matériel africain célébré par l'Unesco, en tant qu'acteur important dans le domaine du patrimoine matériel et immatériel.

L'Algérie abritera le bureau de second degré du patrimoine immatériel africain durant l'année en cours, a fait savoir le ministre qui a mis en valeur tout l'intérêt accordé par l'Algérie au patrimoine et de favoriser et faciliter la coopération avec le bureau de l'Unesco.