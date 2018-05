POUR REMÉDIER AUX RETARDS DANS LA RÉALISATION DU LOGEMENT Temmar dépêche des commissions d'enquête

La livraison des logements dans les délais impartis est désormais le défi premier du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar. Pour ce faire, le ministre dépêche des commissions d'enquête sur les retards accusés dans des projets d'habitat à travers les wilayas. «La première commission a déjà séjourné dans la wilaya de Aïn Defla pour enquêter sur les retards concernant la réalisation des projets de logements», a indiqué avant-hier le ministre en séance plénière à l'APN. «Vu le grand retard enregistré dans la réalisation des projets de logements de type location-vente dans la wilaya de Aïn Defla, une commission composée de cadres du ministère et de la direction générale de l'Agence Aadl, dépêchée le 14 mai 2018, a pris une série de mesures pour accélérer la cadence des travaux», a-t-il précisé. Pour rappel, Abdelwahid Temmar s'est exprimé au cours de la semaine écoulée à partir de la wilaya de Relizane où il était en visite sur la question des retards dans la réalisation des projets d'habitat. Le ministre a affirmé en effet, que les retards dans la réalisation ne seront plus tolérés. «Le ministère va intervenir aussitôt que le problème soit relevé», dira-t-il. Et d'ajouter que «nous avons donné des instructions dans ce sens pour que les problèmes rencontrés soient résolus sans délais selon leur nature, technique ou financière», a souligné le ministre. «Le nombre de wilayas qui serait concerné par le retard dans la réalisation des projets de logement est d'une vingtaine», a fait part au mois de février dernier le ministre. Il faut dire à ce sujet que les retards accusés dans la réalisation des projets Aadl 1 et autres formules ont eu tous pour raison dans la plupart des cas, soit le manque de matériaux de construction, vices de forme relatifs aux études, manque de main-d'oeuvre ou manque de liquidités. Le président de la République ayant pris la décision de relancer les projets de l'Aadl 1 en 2012, a instruit le gouvernement d'alors, afin de lever tous les obstacles. Le programme de logement Aadl 1 est à présent réalisé grâce à cette décision à près de 80% à l'échelle nationale. Pratiquement, toutes les wilayas sont sur le point de livrer ces chantiers dans leur globalité. D'autres wilayas ont fait mieux. Elles ont entamé d'ores et déjà la livraison des logements Aadl 2. Abdelwahid Temmar a fait savoir récemment que des milliers d'unités seront livrées à travers le pays durant et après le mois sacré. Les wilayas concernées sont: Relizane, Batna, Sidi Bel Abbès, Béchar, Tiaret, Sétif, Saïda, Laghouat, Annaba, Mostaganem, Oran, M'sila et Bordj Bou Arréridj. «Le quota qui sera distribué au niveau de ces wilayas va de 200 jusqu'à 2000 unités», fera savoir en outre le ministre. Par ailleurs et dans le même ordre d'idées, il faut rappeler que l'instauration du Fichier national du logement a aidé beaucoup les autorités locales à la fois dans l'étude des dossiers et la répartition du logement pour les personnes le méritant. Dans la wilaya d'Alger, le Fichier national a permis aux services de wilaya de détecter 5 240 candidats parmi les demandeurs de logements ayant bénéficié de logements ou de subventions de l'Etat ou étaient propriétaires de biens fonciers, ce qui a induit leur exclusion des listes des bénéficiaires. «Le Fichier national du logement a révélé l'existence de 2 527 souscripteurs au programme Aadl, 1 588 souscripteurs propriétaires de logements, 919 autres ayant bénéficié d'une subvention de l'Etat, 178 souscripteurs titulaires de permis de construction et 28 bénéficiaires du logement promotionnel public (LPP), élevant le nombre des candidats au logement découverts et radiés des listes des bénéficiaires des logements sociaux jusqu'à la première étape de la 23e opération à près de 5240 souscripteurs», a fait savoir jeudi dernier le wali d'Alger Abdelkader Zoukh.