YOUSFI A INAUGURÉ L'USINE DE TOSYALI À ORAN La sidérurgie pour booster l'industrie automobile

Par Wahib AïT OUAKLI -

Le ministre de l'Industrie inaugurant la nouvelle unité de production d'acier implantée dans le complexe Tosyali de Béthioua

Recep Tayyip Erdogan, à partir d'Oran, avait qualifié ce projet de «modèle parfait de la coopération économique algéro-turque».

L'industrie sidérurgique constitue l'une des premières priorités prises en compte par le gouvernement et par ricochet par le département de Youcef Yousfi ayant pour politique le développement de cette filière à la production tant demandée, aussi bien pour le bâtiment que pour les autres secteurs comme l'automobile. Le consensus est commun, tout en prenant, en compte par le ministère de l'Industrie, l'importance de la politique nationale initiée par le président de la République, n'ayant de cesse d'appeler pour la consolidation de l'industrie nationale. C'est cette politique qui, encore une fois, a été réitérée par le ministre de l'Industrie en inaugurant jeudi la nouvelle unité de production d'acier implantée dans le complexe Tosyali de Béthioua, commune située à l'extrême est de la wilaya d'Oran en venant de Mostaganem.

Pour le premier responsable de l'industrie, une telle usine sera d'un impact considérable dans le confortement des autres segments névralgiques en leurs fournissant la matière première, le fer. Yousfi a, dans ce sens, affirmé que «la nouvelle unité contribuera à l'approvisionnement en matière première d'autres secteurs économiques et industriels tels ceux de la construction et de l'automobile». En donnant le coup d'envoi officiel à une telle unité de production, le ministre de l'Industrie et des Mines a été explicite dans ses déclarations en plaidant pour les retombées économiques encourageantes du produit de ladite usine, tout en prenant en compte la nécessité de satisfaire la demande locale et les besoins du marché national. Ladite usine a été mise en place par la société turque et de droit algérien. Elle est baptisée au nom de Tosyali Iron and Steel ou encore l'aciérie Tosyali de Béthioua dont le montant d'investissement est de 2,25 milliards de dollars. Les bilans de l'année passée font état d'un chiffre d'affaires engrangé de 140 milliards de dinars. Ses responsables commerciaux visent la réalisation, cette année, de 180 milliards de dinars. La mise en service a été effective en 2013, elle compte 37 00 employés. Le complexe de production de l'aciérie Tosyali se trouve à Bethioua dans l'est d'Oran). Il est spécialisé dans la production de l'acier et se compose de deux unités de production. La première unité de l'aciérie Tosyali Iron and Steel, a, récemment, fait l'objet d'une visite du Premier ministre turc et actuellement président de la République Recep Tayyip Erdogan en compagnie de Abdelmalek Sellal, Premier ministre d'alors. Cette première unité de production se spécialise dans la fabrication de différents produits d'acier destinés à divers domaines industriels et au bâtiment à travers le recyclage des déchets ferreux et l'utilisation de l'énergie électrique. Sa production a dépassé un million de tonnes/an. Erdogan, se rendant à Oran dans une visite officielle, avait, souvenons-nous en, qualifié ce projet, qui constitue la plus grande opération d'investissement turc à l'étranger, de «modèle parfait de la coopération économique algéro-turque».

La réalisation de ce projet inscrit au titre de l'investissement étranger a été lancée en septembre 2011 avec un autofinancement partiel à hauteur de 30% et le reste dans le cadre d'un financement bancaire. La mise en service de la deuxième unité de production de l'aciérie a été effectuée le 17 juin 2015. Cette deuxième unité, qui s'inscrit dans le cadre du projet d'extension du complexe, pour un investissement de 110 millions de dollars, produit les fils à machines pour les besoins des petites et moyennes entreprises à hauteur de 700.000 tonnes/an. Concrétisé sur une superficie de 25.000 mètres carrés, cet investissement vise à réduire, de près de 45%, l'importation de ce produit, selon les responsables du complexe Tosyali implanté dans la zone d'activités de la daïra de Béthioua, située à 40 km à l'est d'Oran. Les responsables misent sur cette nouvelle unité industrielle réalisée en moins de deux ans pour la création de plus de 350 postes d'emploi directs pour augmenter l'effectif des travailleurs du complexe. L'extension du complexe est prévue avec la réalisation d'une troisième unité d'une capacité de production annuelle de 2,5 tonnes dont la réception a été prévue pour 2017. Ces investissements d'une valeur globale de près de 1,7 millions de dollars permettront d'augmenter la capacité de production du complexe Tosyali à plus de 4 millions de tonnes de différents produits d'acier, d'atteindre 3250 postes d'emploi directs en plus d'une prévision de 15.000 emplois indirects. Tels sont les états généraux actuels de la politique industrielle algérienne en redynamisant, de plus belle, l'aciérie, tout en la finançant sur le fonds de l'Etat. D'autant que la demande est, de plus en plus, accrue. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a, en se rendant récemment à Annaba, réitéré l'importation des axes principaux d'une telle stratégie en affirmant que «le complexe sidérurgique El Hadjar de cette wilaya a été «réanimé» grâce au financement de l'Etat». Il a expliqué que «l'Etat a décidé de récupérer ce complexe après un partenariat qui avait généré de grandes dettes». El Hadjar fera l'objet de la remise à neuf de ses installations. «L'Etat a engagé des investissements pour améliorer la qualité des produits et élargir la gamme à des produits utilisés en construction jusque-là importés», a soutenu le ministre. La concurrence est à la fois féroce et accrue à la faveur de l'ouverture des investissements lancés par l'Algérie, notamment à Oran et Jijel et son usine de Bellara.

Ce complexe très moderne (Bellara ndlr) comprend plusieurs unités de production. Il contribuera à satisfaire les besoins nationaux en différents produits sidérurgiques, en particulier le rond à béton. Les travailleurs d'El Hadjar sont donc appelés à prendre, à l'avance, leurs dispositions en relevant les défis les attendant, à commencer par le remboursement, dans les délais, des crédits accordés par l'Etat. Ce défi repose essentiellement sur la réduction des dépenses en relevant que les salaires font partie des coûts de production qui doivent être maîtrisés, surtout que le complexe n'est pas seul sur le terrain et fait face à une «rivalité» compétitive des plus féroces. Ce complexe arrivera-t-il à couvrir les besoins nationaux tel que prévus par les promoteurs de sa remise sur de bons rails? Sera-t-il à l'heure du délai fixé, pour les quatre prochaines années? Et d'autant plus que l'on table sur davantage d'exportations. Celles-ci sont arrêtées au montant de 34 millions de dollars engrangés depuis le début du mois en cours. En tout, l'on mise sur la recette de 120 millions de dollars à gagner à la fin de l'année en cours. Le département de Yousfi table sur la production, par El Hadjar, de plus d'un million de tonnes par année. «L'Etat, à travers ce projet structurant, ambitionne de passer de l'importation à la satisfaction des besoins en la matière puis à l'exportation». Telle est la vision principale entérinée par le département de Yousfi.