RAMADHAN, EXAMENS DE FIN D'ANNÉE ET SAISON ESTIVALE 5400 policiers pour sécuriser les trois rendez-vous

Par Wahida BAHRI -

Une vue de la corniche

Si l'insécurité a fortement baissé à Annaba, cela renseigne sur la mobilisation des services de sécurité de la wilaya, qui font de la lutte contre la criminalité, une tâche hors circonstances.

Placardée pour être la plaque tournante de la criminalité, notamment durant le mois sacré et la saison estivale, Annaba a reconquis son statut de ville calme, tranquille, mais surtout sécurisée. Un statut résultant d'une politique sécuritaire basée sur, le facteur «temps et espace», notamment lorsqu'il s'agit d'une ville aussi cosmopolite que Annaba. Celle-ci enregistre un flux impressionnant de visiteurs et un trafic routier intense, en période ramadhanesque et en été. La spécificité de ces deux périodes, avec en plus la période des examens de fin d'année, nécessite à plus d'un niveau, le renforcement du dispositif de sécurité.

A cet effet, la sûreté de wilaya de Annaba, a, comme chaque année, appuyé le dispositif sécuritaire déjà existant, une manière de faire des trois rendez-vous, un quotidien auquel, les services de la sûreté sont habitués à faire face. Dans cette vision, la sûreté de Annaba visant un challenge de zéro désagrément, a adopté la mobilisation dans «le temps et dans l'espace», comme feuille de route pour atteindre les résultats escomptés, à savoir assurer la sécurité et la sérénité des personnes et leurs biens, et faire de Annaba, une destination touristique par excellence. «Nous avons travaillé en équipe sur comment cerner la situation sécuritaire et comment déployer nos éléments, pour faire une couverture équitable de la wilaya durant les trois rendez-vous, Ramadhan, examens de fin d'année et saison estivale, en l'occurrence», a indiqué Brahim Agoune, chef de sûreté de Annaba, lors d'un point de presse.

Le déploiement des éléments de police, pour sécuriser la wilaya était le souci majeur «nous avons fait un travail de groupe pour savoir comment répartir nos éléments, car il s'agit d'assurer sécurité et sérénité de la wilaya et pas seulement de la ville de Annaba», a estimé Brahim Agoune. «Toutes les mesures et dispositions ont été prises pour sécuriser la période allant de la mi-mai, jusqu'à mi-septembre», devait dire l'interlocuteur, en précisant que l'opération a nécessité la mobilisation de 5400 policiers, avec une moyenne de 180 policiers sur place, mobilisé en H/24. Ce plan consiste à renforcer la sécurité, les places et placettes publiques, les espaces de commerce, gares routières et les lieux de culte, mais surtout le côté de la façade maritime, où le flux se fait sentir et le trafic routier, après la rupture du jeûne s'intensifie.

Selon le chef de sûreté de Annaba, les dispositions de ce plan de sécurité, consistent également en le contrôle des principaux axes de la wilaya, au vu de son statut de ville de transit, pour ceux à destination de la Tunisie.

Dans ce sens, le chef de sûreté de Annaba a indiqué «pour ne pas déroger à une tradition bien établie et témoignant de l'intérêt accru qu'accorde la Dgsn au concept de police de proximité, les usagers de la route sont d'ores et déjà conviés, lors de halte au moment du Ftour, à rompre le jeûne à hauteur du barrage fixe implanté à Aïn Khrouf et Berrahal entre autres.

De son côté, le commissaire en charge de la voie publique a indiqué que, en coordination avec les services de l'APC, ces derniers ont décidé comme chaque année, de l'interdiction de la circulation des motos, tout le long du boulevard et de la corniche jusqu'au cap de Garde. Une mesure devant venir à bout du désordre qui congestionne toute la corniche, entre autres mesures décidées durant cette période.

Ce plan spécial Ramadhan vise également à affaiblir les foyers du banditisme et ce à travers les opérations «coups de poing» et autres rondes dans les différents quartiers sensibles, autour desquels la police judiciaire ne cesse de serrer l'étau.