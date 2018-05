TIZI OUZOU Le dispositif sécuritaire renforcé

Par Aomar MOHELLEBI -

A l'instar des autres wilayas du pays, Tizi Ouzou a vu son dispositif de sécurité renforcé pour les 30 jours que durera le mois de Ramadhan.

Un dispositif sécuritaire spécial qui est renforcé particulièrement durant les soirées où les villes, surtout le chef-lieu de wilaya et ceux des daïras, sont quotidiennement prises d'assaut par des milliers de citoyens et en famille, juste après le ftour. Ainsi, à l'instar de chaque année, la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou a mis en place des dispositifs et des mesures de sécurité spéciales à l'occasion de ce mois sacré.

«A l'occasion du mois sacré de Ramadhan 2018, la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou, a mis en place un dispositif de sécurité, pour parer à toute forme d'atteinte à la sécurité et la tranquillité des personnes», a révélé la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou. Cette dernière a précisé, en outre, que dans ce sillage, des mesures sont prises sur le terrain. Il s'agit du déploiement des forces de police de manière à couvrir en permanence l'ensemble des secteurs, et assurer les besoins de sécurité sur le terrain. D'autres dispositions ont été prises pour prévenir les actes de délinquance. A cet effet, il sera procédé à la multiplication des patrouilles pédestres et motorisées dont la mission commencera aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au jour de l'Aïd el Fitr. «Il s'agira d'une sécurisation des lieux de regroupement du public, avec une attention particulière qui sera accordée aux marchés, stations de voyageurs, les soirées culturelles et les lieux de culte», a ajouté la même source. Cette dernière a conclu en précisant qu'il sera aussi procédé à la mise en place d'un dispositif de régulation du trafic automobile avec pour objectif de sensibiliser les usagers de la route et lutter contre les infractions génératrices d'accidents. Il y a lieu de rappeler que les services de sécurité auront vraiment du pain sur la planche car la première semaine du Ramadhan intervient presque simultanément avec la tenue de l'examen du bac blanc qui nécessite également le renforcement de la sécurité pour permettre aux élèves de terminale de passer cette épreuve préliminaire et préparatoire qui précède le baccalauréat en toute quiétude. C'est donc naturellement que les responsables de la sûreté de wilaya ont décidé de revoir à la hausse le nombre de policiers à mobiliser sur le terrain pour ce mois particulier. Rien que dans la ville de Tizi Ouzou, 400 policiers sont à pied d'oeuvre quotidiennement depuis jeudi passé, selon les responsables de ce corps de sécurité.

Le renforcement du dispositif sécuritaire à Tizi Ouzou pendant le mois de Ramadhan a aussi pour but de protéger le citoyen contre toute éventualité d'attentat terroriste, mais aussi contre un nouveau fléau qui semble être apparu tout récemment dans la région. Il s'agit de celui du vol de véhicules.

D'ailleurs, deux groupes de police, spécialisés dans la lutte contre le vol de véhicules, seront mobilisés sur le terrain durant ce mois rien qu'au chef-lieu de wilaya.

Les policiers appelés sur le terrain auront aussi pour mission d'appréhender et d'interpeller les individus suspects ainsi que de contrôler des véhicules en déplacement, notamment au niveau de toutes les entrées principales de la ville de Tizi Ouzou. Les endroits les plus fréquentés par les familles seront les plus touchés par ce redéploiement des forces de police comme la Maison de la culture Mouloud-Mammeri, où chaque soir aura lieu un spectacle artistique, la place de l'ancienne mairie, le carrefour Matoub-Lounès, le boulevard Abane-Ramdane, la rue Lamali Ahmed ainsi que le boulevard Ameyoud et le boulevard Krim-Belkacem à la Nouvelle-Ville. Le dispositif sécuritaire spécial Ramadhan à Tizi Ouzou entrera en vigueur quotidiennement à partir d'aujourd'hui jeudi à 17 heures jusqu'à l'aube, ont indiqué les responsables de la sûreté de wilaya. Ces mesures particulières au mois de Ramadhan s'ajoutent bien sûr à celles, habituelles, ayant cours tout au long du reste de l'année dont les barrages fixes de la police et des autres corps de sécurité, notamment ceux dressés au niveau de tous les accès au centre-ville de Tizi Ouzou.