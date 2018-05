LES RESTO DE LA RAHMA ET COUFFIN DU RAMADHAN Près de 300 000 bénéficiaires

Par Ilhem TERKI -

Des centaines de restaurants et de maisons d'accueil ont ouvert leurs portes pour les gens démunis

Avec l'arrivée du mois sacré, des restaurants temporaires sont installés par des associations dans l'ensemble du territoire national.

Comme le veut la tradition, une chorba pour tous est servie dans plusieurs villes du pays. A la rupture du jeûne, les tables affichent déjà complet. Cette initiative prend de plus en plus d'ampleur.

Des centaines de restaurants et de maisons d'accueil ont ouvert leurs portes pour les gens démunis, afin de leur offrir un ftour gratuit. Des actions de bénévolat et de solidarité aussi ont été marquées dans les quartiers de la capitale depuis avant-hier.

Il faut préciser que les portes de ces restaurants sont ouvertes au même titre pour les Algériens et pour les étrangers, Maliens, Syriens et autres. En effet, de jeunes Algériens volontaires contribuent efficacement à rendre le sourire aux pauvres, aux orphelins, aux SDF et à toute personne dans le besoin, simplement avec de petits gestes qui font naître de grands espoirs dans le coeur des démunis. La participation collective tourne autour de pulsions partagées par plusieurs personnes et s'organise autour d'actions communes, visant les objectifs communs d'assistance d'autrui. Tous les moyens sont bons pour aider! Dans une récente déclaration, le commissaire des Scouts musulmans algériens, Rachid Boudina, (SMA) de la wilaya d'Alger estime avoir supervisé, durant ce mois sacré, «30 restaurants de rupture du jeûne, offrant plus de 4 000 repas par jour». Il fait savoir, dans ce même sens, que ces restaurants ont été ouverts à Alger à l'occasion du mois sacré, assurés par près de 650 membres des SMA et des bénévoles, sous la supervision de la wilaya d'Alger. Le même responsable a indiqué que 3 000 repas seront servis par jour, et près de 650 autres repas seront distribués aux familles. Des restaurants d'iftar collectif seront également ouverts à proximité de la voie rapide des Eucalyptus et au niveau de certaines stations de voyageurs. De son côté, la présidente du Croissant-Rouge algérien (CRA), Saïda Benhabilès, a appelé avant-hier, les associations à faire preuve d'une meilleure présence sur le terrain de la solidarité envers les personnes qui se trouvent en situation de besoin. La responsable a fait également le constat, selon lequel, les habitudes de solidarité laquelle est une valeur ancestrale de la personnalité algérienne tendraient à céder devant l'individualisme, saluant cependant l'élan de solidarité qui s'exprime de manière spontanée au sein de la société, notamment durant les crises. On rappelle, dans le même ordre d'idées, que la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a annoncé, jeudi dernier, à Alger que près de 290 000 personnes bénéficiaient du dispositif d'activités d'insertion sociale (Dais), indiquant que les postes assurés à ce titre sont répartis à travers les communes en fonction des moyens disponibles. Dans le cadre de la politique adoptée par l'Etat pour soutenir et accompagner les catégories vulnérables inaptes au travail, 113.431 autres bénéficiaires ont été inscrits sur la liste d'attente pour bénéficier de l'AFS et d'une couverture sociale, a-t-elle rappelé. Le ministère de la Solidarité nationale assure la prise en charge de 944.883 bénéficiaires pour un montant global de 47 milliards de dinars, selon les chiffres avancés par ce dernier. Enfin, les services de la wilaya d'Alger ont affecté une enveloppe financière de près de 14 milliards de centimes à la capitale destinée aux familles nécessiteuses dans le cadre des opérations de solidarité, durant le mois de Ramadhan.