INTEMPÉRIES, GRAVES ACCIDENTS ET BAGARRES Ramadhan: "day one"

Par Walid AÏT SAÏD -

L'autoroute de Blida a quant à elle également été le théâtre de trois accidents

On n'en est qu'aux premiers jours du Ramadhan et déjà on a le droit aux «crises» ramadhanesques. Affligeant!

Le soleil n'était pas au rendez-vous pour le 1er jour du Ramadhan 2018. Le mauvais temps a fait son retour durant cette mi-mai qui a pris les allures d'un mois de décembre. On a eu droit à de grosses tempêtes, qui ont même provoqué d'importants dégâts humains et matériels. À Sétif, une personne est décédée et une autre est portée disparue suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues, jeudi dernier, sur la ville et ses environs. D'importants dégâts matériels ont également été signalés par le chargé de la communication des services de la Protection civile de la wilaya de Sétif, le capitaine Ahmed Lamamra. La personne décédée, âgée de 59 ans, se trouvait à bord de son véhicule utilitaire, et a été emportée par les crues de oued Hayoune, à l'est de la ville de Aïn Kébira, au nord de Sétif. Les recherches se poursuivent pour retrouver un agriculteur du village Lakrakra, au nord de Aïn Kébira, porté disparu. Des pluies orageuses sur Ain Kébira ont augmenté le niveau d'eau des oueds et des cours d'eau de la région, inondant des quartiers, des rues et des groupements d'habitations, a-t-on encore souligné, précisant que ces intempéries ont causé des pertes dans les champs agricoles, la noyade de bétail et des dégâts aux routes à Aïn Kébira et ses environs, Sétif, El Eulma, Aïn Arnet et Ammoucha. Les services de la Protection civile, dépêchés sur les lieux, ont pu sauver sept personnes d'un danger certain, trois se trouvaient à bord d'un camion emporté par les crues sur la Route nationale (RN 9) dans la région de Ouricia, et une quatrième sur la RN 77 à Kef Lekha dans la commune de Dehamcha, et également trois autres à l'entrée ouest de la ville de Sétif, piégées par la montée d'eau alors qu'ils se trouvaient à bord de leur véhicule. Ces intempéries conjuguées aux jeunes et aux mauvaises habitudes de conduite, durant ce mois sacré, ont provoqué plusieurs accidents à travers les quatre coins du pays, et ce dès les premières heures de la matinée... Il était 9h00 du matin, au niveau du point kilométrique PK-75 sur la route menant de Tindouf vers Béchar, quand un bus de transport de voyageurs se renversa. Un grave accident qui a entraîné la mort sur le coup d'un passager, en plus de blessures diverses à 17 personnes, dont deux ont vu leurs jambes sectionnées. L'autoroute de Blida a quant à elle également été le théâtre de trois accidents de bus, dont un de transport d'étudiants. Aucune perte humaine n'a été fort heureusement été signalée mais il y a eu de nombreux blessés. Un autre bus s'est renversé entre Batna et Boussaâda ne faisant aucune victime. Des blessés, il y en a eu, plus exactement trois, dans un accident de la route, survenu jeudi dernier, peu avant l'Iftar sur l'autoroute Est-Ouest, à la sortie du deuxième tunnel de Bouzegza, dans le sens Alger-Bouira. Des poids lourds et trois véhicules légers sont impliqués dans cet accident. La circulation sur l'autoroute Est-Ouest a complètement été bloquée durant plusieurs heures. Des automobilistes ont dû rompre le jeûne à l'intérieur de leur véhicule.

À Khemis Miliana, sur l'autoroute Est-Ouest, un terrible carambolage a été enregistré, où plus d'une dizaine de véhicules étaient impliqués. Plusieurs autres accidents ont été signalés.

Les conditions météorologiques ont certes joué un rôle, mais la folie humaine a une grande part de responsabilité! On n'en est qu'aux premiers jours du Ramadhan, et déjà on a eu droit aux «crises» ramadhanesques puisque les «traditionnelles» bagarres n'ont pas, non plus, failli au rendez-vous! Dans plusieurs quartiers du pays on a pu apercevoir des jeûneurs se rouler par terre, sous la pluie battante, donnant un spectacle affligeant pour un mois aussi sacré. Malheureux!