LE MINISTRE DU COMMERCE RASSURE QUANT AUX PRIX DES FRUITS ET LÉGUMES "Retour à la normale après le week-end"

Par Walid AÏT SAÏD -

«Les prix des fruits et légumes vont enregistrer une baisse dans les trois prochains jours»

Le département de Saïd Djellab mise sur les marchés de solidarité et de proximité, comme celui de l'Ugta, pour éviter la traditionnelle «saignée» du Ramadhan. 168 marchés du genre ont été ouverts à l'occasion de ce mois sacré.

Saïd Djellab ne veut pas rater le grand test du Ramadhan! Dès le premier jour du mois sacré, il est descendu sur le terrain afin de s'enquérir de la réalité du marché. Même s'il a constaté que la «traditionnelle» grosse flambée des prix n'a pas eu lieu, le ministre avoue quand même que l'existence d'une légère hausse, notamment en ce qui concerne la tomate et la courgette. «Exception faite de la tomate et de la courgette, les prix des fruits et légumes n'ont pas enregistré des hausses importantes, cette année», a affirmé, jeudi dernier, le ministre du Commerce lors de sa visite au marché de gros des fruits et légumes de Boufarik.

Néanmoins, Saïd Djellab rassure les Algériens quant à un retour des prix à la normale juste après le week-end. «Les prix des fruits et légumes vont enregistrer une baisse dans les trois prochains jours», a-t-il soutenu.

Le ministre a profité de l'occasion pour lancer un appel de «raison» aux citoyens afin qu'ils ne succombent pas à la tentation de la fièvre... acheteuse. «J'appelle les citoyens à une consommation rationnelle afin de contribuer à la baisse des prix, tout en évitant d'acheter les produits dont les prix enregistrent une importante hausse», a- t-il recommandé. Surtout qu'il a constaté une grande disponibilité des produits agricoles au niveau des marchés qu'il a visités, alors que les commerçants lui ont expliqué la «flambée» de la tomate et de la courgette par la forte demande de ces produits qui constituent un élément essentiel de la table de l'iftar.

Le Premier responsable du département du commerce a profité de sa virée «ramadhanesque» pour faire la promotion des marchés de solidarité, dont il a inauguré quelques-uns. «Les prix des produits alimentaires et des fruits et légumes étaient réduits de 20 à 30% sur les marchés de proximité par rapport aux marchés traditionnels», a t-il constaté lors de l'inauguration du marché de solidarité de proximité, au siège de l'Union générale des travailleurs algériens (Ugta), en compagnie du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, du secrétaire général de l'Ugta, Abdelmadjid Sidi Saïd, du wali d'Alger, Abdelkader Zoukh et du président du Forum des chefs d'entreprise (FCE), Ali Haddad.

Le ministre a rappelé l'ouverture de 159 marchés de proximité et de solidarité à l'échelle nationale en sus de neuf au niveau de la wilaya d'Alger. Ces marchés, à l'instar de celui de l'Ugta, avaient fait leurs preuves lors du dernier mois du Ramadhan en évitant aux citoyens de se faire «saigner» par les rois de la spéculation. Les hautes autorités du pays misent ainsi, cette année aussi, sur ce type de marché. «Ils permettent de garantir des produits à des prix bas du producteur directement a consommateur», a fait remarquer le ministre assurant, au passage, la possibilité de généraliser ces marchés de proximité de façon permanente à travers l'ensemble du territoire national. Le premier jour, du premier Ramadhan de Saïd Djellab, aura donc été marqué par des appels à une consommation rationnelle, mais surtout l'inauguration d'un nombre important de marchés de solidarité. Pourvu que cela suffise à offrir un Ramadhan «raisonnable» aux Algériens... .



Abdelkader Bouazghi, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche

«Le lait sera bel et bien disponible»

Le marché de solidarité de proximité a été inauguré, jeudi dernier, au niveau du siège de l'Union générale des travailleurs algériens (Ugta). Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la pêche, Abdelkader Bouazghi, était présent à cette inauguration. Il a profité de l'occasion pour rassurer les Algériens quant à la disponibilité du lait en quantités suffisantes durant ce mois sacré. «Il n'y aura pas une pénurie de lait durant le mois du Ramadhan», s'est-il engagé arguant que des efforts ont été déployés pour garantir la production et la distribution de ce produit en quantités suffisantes. «Le gouvernement avait décidé d'augmenter les capacités de production du lait de 50 millions de litres à l'échelle nationale durant le Ramadhan», a-t-il fait savoir. Abdelkader Bouazghi a rappelé que son département a élaboré une feuille de route du produit pour répondre aux besoins des citoyens, en insistant sur les facteurs de production et de distribution (la traçabilité). Pas de panique donc, le lait en sachet ne devrait pas manquer...