POUR SENSIBILISER CONTRE LES ACCIDENTS DE LA ROUTE La Protection civile investit les mosquées

La Protection civile sensibilise à travers les mosquées. La direction générale de la Protection civile a donné, vendredi dernier, le coup d'envoi d'une campagne de sensibilisation contre les feux de forêts et les accidents de la route dans les mosquées depuis la wilaya de Tizi Ouzou, plus exactement au niveau de la mosquée Arezki Charfaoui de la ville du chef-lieu de la wilaya. Le chargé de communication à la direction générale de la Protection civile, le commandant Rabah Benmahidine a ainsi saisi l'occasion de la prière du vendredi pour donner un cours sur la sensibilisation du citoyen contre les différents fléaux dont les accidents de la route. Une très bonne initiative à encourager, surtout que cela représente un moyen efficace pour sensibiliser un maximum de personnes, du fait que les mosquées sont très fréquentées particulièrement durant ce mois de Ramadhan. Une nouvelle fois, bravo aux colonel El Habiri et à ses hommes qui n'arrêtent pas d'innover.