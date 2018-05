LIVRAISON DE LA PÉNÉTRANTE DE BÉJAÏA Encore un report!

Par Arezki SLIMANI -

le projet de l'échangeur des Quatre Chemins dont les dates de livraison annoncées successivement n'ont jamais été respectées

Les députés, les élus locaux et les acteurs du mouvement associatif auront-ils l'audace de se mobiliser pour débloquer les projets structurants de la wilaya de Béjaïa comme ils l'ont fait pour un projet privé la semaine dernière?

Béjaïa étouffe sous le poids des actions de protestation récurrentes, mais également sous le retard qu'accusent de nombreux projets structurants qui peuvent à eux seuls faire baisser la tension, qui n'est pas sans aggraver le climat social déjà assez délétère. Le cas de la pénétrante autoroutière de Béjaïa est à ce titre assez illustratif Ce mégaprojet, reliant le port de Béjaïa à l'autoroute Est-Ouest ne sera livré qu'à la fin de l'année prochaine, soit dans un peu plus d'une année et demie. C'est ce qu'à déclaré le ministre des Travaux publics et des Transports interpellé dans une question écrite par le député indépendant Braham Benadji. La question déposée, il y a près d'un mois n'a eu de réponse que le jeudi dernier avec le mérite de confirmer autant l'espoir que les craintes suscitées par-ci et par-là ces derniers mois. Le ministre a, dans sa réponse, rassuré que «le projet sera mené à bout», ceci d'une part. D'autre part, le représentant du gouvernement confirme le retard dans la livraison de ce projet tant attendu, celle-ci «est prévue pour la fin de l'année 2019», a-t-il déclaré, expliquant que pour des raisons de sécurité «le creusement dans le tunnel de Sidi Aich exigera encore six mois pour son achèvement». La prudence observée à ce niveau trouve sa raison d'être dans le souci d'évitement de la catastrophe survenue lors de la creusée du tunnel de djebel Ouahch dans le Constantinois. Le ministre des Travaux publics ne soufflera pas un mot sur d'autres projets structurants, dont est dotée la wilaya de Béjaïa depuis plusieurs années et où beaucoup d'observateurs craignent leur annulation. Tout comme le projet de l'échangeur des Quatre Chemins dont les dates de livraison annoncées successivement n'ont jamais été respectées, le projet de la pénétrante autoroutière de Béjaïa subit le même sort. Le cauchemar des automobilistes s'éternisera encore une année et demie, si toutefois les délais seront respectés. Ce dont doute l'auteur de l'interpellation du ministre des Travaux publics. Dans une déclaration publiée sur sa page facebook, le député indépendant Braham Benadji a affirmé qu'elle «ne sera jamais achevée avant 2019». «Le même ministre qui s'est engagé publiquement le 9 octobre 2017 pour la réception de la troisième tranche Takerietz-Amizour et sa mise en service avant, aujourd'hui nous demande d'attendre fin 2019 (après la présidentielle)», déplore-t-il.

Le député a profité de l'occasion pour inviter la société civile avec tous ses acteurs, à «une action commune» afin «de faire pression pour l'accélération des travaux de réalisation de ce projet» qui selon lui, «nécessitent l'union et la mobilisation. «Seules l'union et la mobilisation de l'ensemble des élus et de la société civile peuvent mettre fin à cet embargo», allusion faite à la mobilisation initiée mardi dernier pour décrier le blocage d'un projet d'opérateur privé à Béjaïa. Une mobilisation qui n'a pas manqué de susciter de nombreuses interrogations au sein de l'opinion qui s'interroge pour l'essentiel sur le pourquoi de toute une panoplie de politiques et d'acteurs de la société civile qui s'investissent dans une démarche de soutien à un projet privé controversé, ignorant la même démarche pour des projets structurants et d'intérêts publics. L'appel du député indépendant pour une démarche commune en vue de libérer les projets de la wilaya de Béjaïa sera-t-il entendu par ses pairs au Parlement et par les élus locaux? Les parlementaires, les élus locaux et les acteurs du mouvement associatif se mobiliseront-ils comme ils l'ont fait mardi dernier face au projet d'un investisseur privé? Des questions qui taraudent les esprits à Béjaïa et où la tendance vers l'échec de l'initiative se dessine déjà à la faveur des réactions suscitées par l'autre demande d'organisation d'une session extraordinaire de l'APW de Béjaïa élargie aux députés, sénateurs et maires des communes autour du fléau des fermetures des routes qui a failli asphyxier la wilaya de Béjaïa la semaine dernière.