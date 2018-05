UN DISPOSITIF DE SÉCURITÉ EXCEPTIONNEL À ALGER Un Ramadhan sous haute surveillance

Par Ilhem TERKI -

Les soirées «ramadhanesques» nécessitent la mise en place d'un dispositif de sécurité colossal.

Le déploiement des forces de l'ordre est important. Le dispositif sécuritaire est renforcé. C'est devenu plus qu'une tradition, notamment que le Ramadhan tombe avec la saison estivale. Au total, des milliers d'hommes sont attendus.

La police et la gendarmerie font cause commune. De l'avis de nombreux observateurs et spécialistes, la criminalité, les accidents de la route et la consommation de la drogue augmentent pendant ce mois sacré.

A chaque Ramadhan et comme chaque année, le dispositif sécuritaire est renforcé pour assurer la sécurité et l'ordre sur l'ensemble des 48 wilayas. Selon nos sources, des plans de sécurité spéciaux sont prévus pour la sécurisation des zones urbaines et suburbaines ainsi que le réseau routier. Pour que les soirées du mois sacré soient bien sécurisées, les gendarmes ont procédé au renforcement des mesures à caractère préventif, dissuasif, adoptées précédemment en mettant en place des dispositifs sécuritaires supplémentaires afin de concrétiser la présence permanente et continue sur le terrain et garantir la surveillance efficiente du territoire et notamment du réseau routier. Avant-hier, le commandement de la Gendarmerie nationale a indiqué dans un communiqué que les mesures de sécurité seront renforcées au cours de ce mois par la mise en place de dispositifs sécuritaires supplémentaires, fixes et mobiles, dont des brigades territoriales, des brigades de sécurité routière et des sections de sécurité et d'intervention (SSI) afin de garantir un climat de quiétude durant cette période, connue par la forte affluence qu'attirent certains endroits. «On citera les mosquées, les marchés, les gares routières et ferroviaires ou encore les lieux de détente durant les soirées ramadhanesques», précise le document qui ajoute que, ce dispositif concerne en particulier l'organisation et la gestion du trafic routier. «Le contrôle du réseau routier sera, lui aussi, renforcé afin de garantir la fluidité du trafic routier, à travers une présence accrue et permanente des gendarmes sur le terrain et la surveillance rigoureuse des véhicules et des personnes suspects», souligne la même source. On note dans ce sens que ce plan sécuritaire spécial Ramadhan alterne entre les mesures à caractère préventif et celles coercitives et répressives, de jour comme de nuit. «Le plan vise donc à 'assurer'' la protection des personnes et des biens ainsi que l'environnement du citoyen», précise le communiqué. À Alger, la sécurité est plus que jamais renforcée en ce mois sacré. On rappelle, que les soirées se poursuivent souvent jusqu'à une heure tardive ce qui explique la mobilisation massive des forces de sécurités le soir. Par ailleurs, de leurs côtés les services de Sûreté nationale ont arrêté une batterie de mesures préventives pour assurer la sécurité et la fluidité routière, de jour comme de nuit, durant le mois de Ramadhan. La cellule de communication de la sûreté de wilaya d'Alger a indiqué dans un communiqué, qu'au titre du trafic routier et de la prévention des accidents de la route, des unités de l'ordre public seront déployées au niveau des routes principales et secondaires, notamment celles connaissant un flux routier important pour une éventuelle intervention rapide en cas d'encombrement routier signalé par l'opération de télésurveillance. La même source indique la mise en place d'un dispositif de sécurité à travers le déploiement des forces de police de manière à couvrir en permanence l'ensemble des secteurs, à assurer les besoins de sécurité sur le terrain, et à prévenir les actes de délinquance par la multiplication des patrouilles pédestres et motorisées ainsi que par la sécurisation des lieux publics, et ce avec une attention particulière qui sera accordée aux marchés, aux stations de voyageurs, aux soirées culturelles et aux lieux de culte.