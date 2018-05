TIZI OUZOU Le tourisme à la traîne

Par Kamel BOUDJADI -

Le constat dramatique a été révélé lors de la tournée du P/APW Youcef Aouchiche, effectuée à travers divers établissements hôteliers de la wilaya.

Parler du développement de l'industrie touristique à Tizi Ouzou dans l'état où sont les choses actuellement est une véritable hérésie. Le constat dramatique a été révélé lors de la tournée du président de l'APW Youcef Aouchiche effectuée à travers divers établissements hôteliers de la wilaya. L'assemblée, a d'ailleurs bien fait, de programmer cette sortie à présent, car la situation est réellement alarmante. Une sonnette d'alarme a été tirée par le premier magistrat de la wilaya, tout en appelant le ministre du Tourisme à agir rapidement en urgence. En fait, pour décrire le laisser-aller flagrant qui frappe ce secteur, il convient de citer un seul exemple, l'hôtel Amraoua. Fermé pour travaux de rénovation, en mars 2016, l'établissement hôtelier le plus connu de la wilaya est encore fermé et en chantier. Le hic dans tout cela est que l'entreprise italienne en charge du projet avait, entre-temps déposé son bilan pour faillite et aucune partie ne s'est souciée de renouveler le marché avec un autre partenaire. Amraoua est encore un chantier révélant la distance astronomique qui sépare les discours de la réalité.

L'hôtel Amraoua n'est qu'un exemple, car le périple de Youcef Aouchiche va révéler d'autres constats lamentables. A Yakouren, joyau touristique de la wilaya où se trouve l'hôtel Tamgout, le visiteur rencontrera une autre preuve du manque d'entrain et de volonté de développer le tourisme. Des entraves d'ordre juridique posées depuis les années 70 empêchent encore l'entreprise italienne de travailler au rythme voulu pour remettre le projet dans les délais. Chose clairement difficile, étant donné que les travaux ne sont encore qu'à 20% de leur avancée. Pour le P/APW, il est invraisemblable que des problèmes juridiques de plusieurs décennies se posent encore en 2018. Sur place, le premier responsable de l'APW assurera l'entreprise réalisatrice de ne ménager désormais aucun effort pour lever toutes les contraintes rencontrées sur le terrain. De Yakouren, la délégation revient à Tizi Ouzou pour des visites au niveau des établissements hôteliers de grande notoriété depuis les années 70. A Belloua, Lalla Khedidja, la situation est plutôt optimiste, car de ce coté-là, le responsable de l'ETK (Entreprise touristique de Kabylie) gérante des établissements annonce la fin des travaux de réhabilitation le mois de novembre prochain. De ce côté, aussi, les contraintes d'ordre juridique semblent encore tenaces comme les actes de propriété non encore délivrés et l'insuffisance des enveloppes budgétaires. A la fin de sa visite, Youcef Aouchiche qui a rencontré la presse a assuré que l'APW de Tizi Ouzou accompagnera les entreprises de gestion ETK et Egtc dans leurs efforts afin de régler toutes les contraintes sur lesquelles butent leurs efforts. Le ministre du Tourisme est à cet effet interpellé pour lever les entraves d'ordre financier et juridique qui se posent depuis les années 70. Une visite est attendue prochainement au site touristique de Tala Guilef. Enfin, il convient de rappeler que la démarche de l'actuel président d'APW qui consiste à multiplier et accélérer les visites sur le terrain est un moyen efficace pour que les élus pèsent de tout leur poids pour le développement de la wilaya à tous les niveaux. Ce sont ce genre de visite qui révèle les vrais problèmes et les vraies entraves que l'on ne dit pas habituellement. Mettre le doigt là où ça fait mal et dénoncer les blocages, c'est déjà un pas de fait, car beaucoup de projets n'avancent pas pour les mêmes raisons. Ces visites sont en quelque sorte un coup de pied dans la fourmilière. Et Youcef Aouchiche a bien raison de le faire lorsque les choses sommeillent.