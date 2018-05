APRÈS UNE MOBILISATION TOUS AZIMUTS Les start-up algériennes à la Viva Technology 2018!

Par Zakaria ZEMRI -

Dix start-up représenteront l'Algérie à un des plus grands salons de l'innovation technologique, grâce notamment à l'Algeria Digital Cluster.

L'Algeria Digital Cluster (ADC) s'est félicité hier de l'aboutissement de ses efforts. Une conférence de presse a été organisée pour l'occasion au siège de Business France Algérie, partenaire de l'opération. Opération qui consiste à faire représenter l'Algérie à l'édition 2018 de Viva Technology, Salon mondial de l'innovation technologique qui, bien qu'il n'en soit qu'à sa 3ème édition, figure déjà parmi les salons majeurs dans le domaine. Un concours qui a été organisé par ADC pour choisir les dix start-up qui feront office d'ambassadeurs du pays durant cet événement devenu incontournable, et ce parmi une soixantaine de candidatures. Le salon aura lieu du 24 au 26 mai prochains à Paris, et la représentation algérienne embarquera le 23 mai pour une aventure des plus enrichissantes. La participation de ces start-up à cet événement mondial permettra de les confronter à l'écosystème mondial, de voir ce qui se fait ailleurs, mais surtout de se constituer des contacts et trouver d'éventuels partenaires. Elles auront l'opportunité de pitcher, c'est-à-dire de se présenter rapidement, et de trouver des financements ou des sponsors. Tout l'intérêt de Viva Technology est là! Car ce salon se distingue par le fait qu'il réunit start-up, multinationales et investisseurs. Et les chiffres ont de quoi donner le tournis! 8000 start-up vont se rencontrer, et quelques milliards de dollars seront potentiellement investis par 1400 investisseurs. Le but de l'initiative citoyenne d'ADC, nommée Viva DZ, est donc de permettre le développement de ces jeunes pousses à travers l'ouverture à l'international! La sélection des start-up qui participeront s'est faite sur des critères précis, dont le caractère innovant de la start-up et le potentiel qu'elle a à se développer à l'international. Ali Kahlane, membre fondateur d'ADC, estime que «montrer ce qu'on peut faire est primordial par les temps qui courent», et que développer l'économie digitale en Algérie est une urgence vitale, car elle est une sérieuse alternative économique. L'Algérie sera majoritaire au pavillon Afrique avec ses 10 start-up, mais la gent féminine reste malheureusement sous-représentée, avec une seule femme parmi les participants. Un appel a d'ailleurs été lancé par ADC aux candidatures féminines, auxquelles un intérêt particulier sera consacré. Parmi les exploits des précédentes éditions de Viva Technology pour les Algériens, le cas de Dztic est édifiant. En effet, cette jeune pousse a réussi à nouer deux partenariats avec des géants internationaux. Algeria Digital Cluster souhaiterait continuer à militer dans ce sens. L'idéal serait de trouver d'autres sponsors pour pouvoir emmener plus de start-up, et pourquoi pas avoir un pavillon Algérie à Viva Technology!