TIZI OUZOU Les prix reprennent leur envol

Par Aomar MOHELLEBI -

Des boulangeries aux boucheries, en passant par les marchés de fruits et légumes, les vendeurs de pâtisserie orientale et de pain traditionnel, il faut souvent faire la chaîne pour acheter ce que l'on cherche.

Finalement, l'accalmie des prix n'a duré que peu de temps. En effet, si à la veille du début de Ramadhan, les prix des fruits et des légumes avaient connu une baisse sensible depuis quarante-huit heures, les choses ont changé de fond en comble dans les marchés. En effet, la clémence n'a pas été au rendez-vous. Mais pouvait-il en être autrement puisqu'il s'agit d'abord et avant tout de la règle la plus élémentaire du marché: quand la demande est en hausse, systématiquement les prix grimpent. C'est ce qui s'est donc naturellement produit. La demande a en effet explosé et il est difficile, du milieu de la matinée jusqu'à la fin de l'après-midi, de se frayer un chemin dans n'importe quel marché de fruits et légumes de la wilaya. Malgré la hausse des prix, les ventes ont au contraire explosé. Certains produits, dont les légumes, ont vu leurs prix quadrupler en moins d'une semaine à l'instar de la courgette. Cette dernière est passée de 35 dinars, il y a à peine 10 jours, à 140 dinars aujourd'hui. Idem pour le prix de la tomate qui dépasse les 130 DA partout même dans les marchés réputés pour pratiquer des prix cléments à l'instar de celui de Draâ Ben Khedda. Le haricot vert est tout simplement hors de portée puisqu'il est exposé à 250 DA le kilo. Même les autres légumes qui ne sont pas habituellement cotés dans les marchés ont été affectés par cette hausse à l'instar des artichauts dont le prix a pratiquement doublé depuis quarante-huit heures, mais aussi du concombre qui se vend désormais à plus de 120 DA le kilo. Le seul légume qui a échappé miraculeusement à ce tsunami des prix, c'est la carotte dont le prix est relativement à la portée de tous: 60 DA et il y a même des marchés où elle s'est vendue, hier, à 40 DA le kilogramme. Depuis le premier jour de Ramadhan, les citoyens de Tizi Ouzou passent le plus clair de leur temps à prendre d'assaut toute sorte de magasins de vente de produits alimentaires. Des boulangeries aux boucheries, en passant par les marchés de fruits et légumes, les vendeurs de pâtisserie orientale et de pain traditionnel, il faut souvent faire la chaîne pour acheter ce que l'on cherche. Les vendeurs de «zlabia», situés au centre-ville de Tizi Ouzou, sont la destination de prédilection de centaines d'acheteurs à partir de 14 heures jusqu'à l'heure de l'iftar. Le célèbre vendeur de «zlabia», situé en face de la Badr, est l'un des plus convoités.

D'ailleurs, un encombrement monstre se forme tout au long du boulevard qui longe cet espace de vente de «zlabia» et autres gâteaux traditionnels car les automobilistes stationnent en majorité à proximité de son commerce et en deuxième position, parfois même en troisième position. Mais il s'agit là de l'ambiance de Ramadhan et personne ne trouve à redire.

Tout le charme de ce mois sacré se trouve dans ces décors quotidiens. Dans les boulangeries, il faut aussi faire la queue pour acheter ses quelques ou nombreuses baguettes de pain. Pourtant, aucune pénurie n'a été constatée. Mais il s'agit plus pour les citoyens de trouver des lieux pour passer le temps avant l'heure de l'iftar que d'un désir d'acheter du pain «frais» qui vient juste de sortir du four. Rappelons que le mois de Ramadhan est toujours une occasion pour l'ouverture des restos du coeur. Plus d'une quarantaine sont entrés en service dans les quatre coins de la wilaya. Même la police s'est mise de la partie puisque un restaurant sert depuis hier des repas chauds, sur place, aux passagers de la route.

Dans un communiqué rendu public par la cellule de communication de la sûreté de wilaya, cette dernière précise qu'à l'occasion du mois sacré de Ramadhan, la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou, organise, chaque samedi, et tout au long du mois, une opération de distribution de repas chauds, pour les usagers de la route, au niveau de la tente dressée pour la circonstance à proximité du siège de la 103ème unité de maintien de l'ordre Boukhalfa. «Cette initiative, la cinquième du genre, s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des directives du, le directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel portant sur la nécessité de renforcer l'action de prévention routière et des valeurs de solidarité entre les membres de la Sûreté nationale et les différentes franges de la société, particulièrement durant le mois sacré de Ramadhan», lit-on dans le même communiqué.