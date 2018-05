CASSURE DANS LE MOUVEMENT DES RÉSIDENTS À ORAN Plusieurs médecins reprennent les gardes

Par Wahib AïT OUAKLI -

retour à la raison de plusieurs médecins résidents en portant leurs blouses pour rejoindre leurs postes de travail

Constatant les graves conséquences de leur mouvement irresponsable et la colère soulevée auprès des populations qui rejettent leur action, les médecins ont transgressé le mode d'ordre du Camra.

Le mouvement des résidents s'essouffle. De nombreux grévistes ont rejoint leurs postes de travail sans prendre en compte l'appel du Camara consistant à bouder les gardes, figurant dans le dernier communiqué diffusé par le Collectif autonome des médecins résidents d'Oran dans lequel ses rédacteurs ont soulevé la problématique liée à l'arrêt des gardes. «Aujourd'hui, on se retrouve face à une difficulté sans précédent», relève-t-on du communiqué du Camra d'Oran. Et d'expliquer en soulignant que cette difficulté est «celle de la rétractation». Autrement dit, des médecins résidents ont tourné le dos à leurs camarades grévistes en n'obéissant pas à la mesure prise récemment sur l'arrêt des gardes. Si le communiqué du Camra est laconique, il n'en demeure pas moins pour son contenu qui est incitatif à prendre en compte l'ensemble des résolutions décidées lors des dernières assemblées générales, seule instance régissant le mouvement des médecins grévistes, mais servant également de tribune adoptant toutes les suites à donner au mouvement de grève. Les grévistes, résument, à travers leur communiqué, l'impératif de se référer à l'assemblée générale. «Il nous est important de vous rappeler que notre faculté (Faculté d'Oran, ndlr) a toujours été un exemple quant à l'application de ses choix à travers des assemblées générales et des discussions entre les résidents concernés, des débats et des votes.» Il est donc irréfutablement patent que le mouvement vit sans aucun doute les prémices d'une grave cassure. Constatant les graves conséquences de leur mouvement irresponsable et la colère soulevée auprès des populations qui rejettent leur action, les médecins ont transgressé le mot d'ordre du Camra. Pour les connaisseurs des rouages syndicaux, un tel revirement traduit un véritable malaise au sein du mouvement, dont l'éclatement peut par des appels et rappels à l'ordre avant de se transformer en guerre en sourdine.

Ainsi donc, les résidents seraient engagés dans un terrain sinueux en ouvrant la brèche des hostilités pouvant opposer, dans le plus proche futur, les «frères» du même combat. Contactés à ce sujet, plusieurs cadres des structures sanitaires d'Oran, requérant l'anonymat, ont été affirmatifs dans leurs réponses. Ils ont confirmé ce qu'ils qualifient «du retour à la raison» de plusieurs médecins-résidents en portant leurs blouses pour rejoindre leurs postes de travail.

En attendant les jours meilleurs, le patient continue de payer les frais de cette grève dans lequel il a été associé en le plaçant en tant que...victime. Et cela perdurera jusqu'à quand?