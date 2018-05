FORTES IMAGES SUR LE NET POUR SENSIBILISER CONTRE LE GASPILLAGE ET LES ACCIDENTS DE LA ROUTE Le traitement de choc

Par Walid AÏT SAÏD -

Soyez plus vigilants et respectez le Code de la route, un accident est vite arrivé

Les jeunes ont trouvé un moyen efficace et rapide d'atteindre les consciences des citoyens. Pendant ce temps-là, les institutions officielles sont toujours «braquées» sur le bon vieux SMS, quand ce n'est pas le fax pour certaines d'entre elles...

Le Ramadhan est de retour et ses...mauvaises habitudes aussi! En effet, le mois sacré est devenu synonyme d'accidents de la route, gaspillage, suralimentation et bien évidemment les fameuses rixes ramadhanesques. La blogosphère «made in bladi» a décidé de dire stop à cette situation des plus dramatiques.

Des jeunes ont ainsi décidé de lancer des campagnes de sensibilisation afin d'appeler à la raison les jeûneurs. On cite l'exemple «Info Trafic Algérie» (ITA), un site d'informations sur la circulation routière déjà depuis plus d'une semaine s'est mis en mode sensibilisation.

Une vidéo «choc» appelée «c'est mon droit de vivre» est épinglée sur la page Facebook. Un message fort écrit en arabe dialectal accompagne cette vidéo: «Mes frères conduisez doucement, même si l'heure de l'iftar approche. Arriver en retard c'est mieux que de ne jamais arriver.» Pour frapper encore plus les consciences, ITA recense les accidents de la journée en publiant des photos où il est tout simplement dit: «Arrêtons le massacre.» Cette page n'est pas un cas isolé. Plusieurs groupes Facebook, même s'ils n'ont rien à voir avec l'info routière, ont fait de même. À l'exemple de la page dédiée à la vente qui porte le nom très significatif de «vente et achat Algérie». Les membres de cette page se relayent chaque jour pour appeler les automobilistes à faire preuve de plus de prudence! «Ça fait mal au coeur de se dire que certains ne passeront pas ce premier jour de Ramadhan en famille. Soyez plus vigilants et respectez le Code de la route, un accident est vite arrivé. On ne le dira jamais assez la route TUE, roulez doucement, respectez le Code de la route, pensez à vos parents, à vos enfants, vos familles», est le genre de message publié par ces jeunes acteurs du Web, qui choisissent des photos choquantes afin de toucher au plus fort les émotions des internautes. Toutefois, il n'y a pas que les accidents de la route qui sont concernés par cette campagne 2.0!

Les internautes ont choisi de toucher à un autre sujet «sensible» à savoir: le gaspillage des aliments, particulièrement le pain. Des groupes ont été créés à cet effet comme celui qui porte très bien son nom «matakoulche baâinik» (ne mange pas avec tes yeux) qui appelle les Algériens à n'acheter que ce qu'ils sont sûrs de consommer, surtout en ce qui concerne le pain.

Les initiateurs de ce groupe montrent l'ampleur des dégâts en rappelant que plus de 100 millions de baguettes sont jetés chaque Ramadhan. Ils demandent donc à leurs concitoyens d'éviter de nourrir les poubelles... Le magazine Dzeriet avait aussi pris d'assaut les réseaux sociaux afin de sauver notre main des...ordures.

Quelques semaines avant le Ramadhan, il a initié la campagne nommée «Chiche had Remdhane ma narmiche» (je relève le défi de ne rien jeter pendant le mois de Ramadhan). Cette dernière a été initiée sur les réseaux sociaux avec une communication de masse avant de gagner le monde réel avec des jeunes qui font le tour de nos villes pour distribuer des «flayers», où des recettes à base de pain rassis sont proposées et ce afin de diminuer au mieux le gaspillage. Un bon moyen de sensibilisation qui permet d'atteindre directement les citoyens, particulièrement les jeunes. Chose que l'Association de protection et d'orientation du consommateur (Apoce) a très bien comprise. Avec sa page qui compte plus de 580.000 membres, l'Apoce est pionnière dans la «cyber-sensibilisation». Périodiquement, elle lance diverses campagnes de sensibilisation. Le mois de Ramadhan n'a pas dérogé à la règle. Quotidiennement, l'Apoce appelle les consommateurs à éviter le gaspillage. Mais pas seulement! Elle les met en garde contre les mauvaises habitudes alimentaires telles que l'abus de sucre, de sel et même de l'eau. L'Apoce rappelle les dangers de ces «excès» lors des belles et longues soirées ramadhanesques qui finissent souvent aux...urgences! En parlant des urgences, d'autres internautes ont eux choisi comme cheval de bataille la sensibilisation «traditionnelle»: bagarres du Ramadhan qui finissent souvent aux urgences quand ce n'est pas au cimetière. «Jeûner ne veut pas dire être désagréable», est l'une de ces campagnes. Avec humour, les instigateurs tournent en dérision le comportement désagréable de certains jeûneurs qui n'hésitent pas à se rouler par terre pour un petit mot, ou un petit regard. En mettant l'accent sur cet incivisme, ils aspirent à pousser ceux qui les adoptent à ne pas «être des jeûneurs méchants...

Une façon drôle et sympathique de sensibiliser qui semble faire son effet, puisque les publications de ce groupe sont en train de faire le «buzz» sur la Toile.

Tout comme ceux d'un groupe de médecins qui a créé une page Facebook où il prodigue des conseils aux jeûneurs afin d'éviter de succomber aux «délices» de la surconsommation et ses conséquences désastreuses sur le corps humain.

Ces professionnels de la santé ont donc choisi les réseaux sociaux pour mettre, bénévolement, leur expérience de terrain et leur savoir-faire au service de la santé des Algériens.

Ces jeunes passionnés ont donc trouvé un moyen efficace, facile et à moindre coût pour sensibiliser au mieux leurs concitoyens.

Pendant ce temps-là, les institutions officielles sont toujours «braquées» sur le bon vieux SMS, quand ce n'est pas le fax pour certaines d'entre elles...