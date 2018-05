ECONOMIE, COMMERCE "Rencontres Algérie 2018"à Paris

Par Abdelkrim AMARNI -

La Chambre algérienne de commerce et d'industrie (Caci)

L'Algérie, deuxième partenaire commercial de la France, hors Ocde.

Les entreprises algériennes, activant notamment dans le secteur industriel, sont invitées à se rendre à Paris par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (Caci) qui organise en collaboration avec «Business France» les «Rencontres Algérie 2018» qui auront lieu les 21 et 22 juin à Paris.

Selon les organisateurs, il s'agit des entreprises algériennes importantes en termes de production et d'exportation ou potentiellement exportatrices. C'est-à-dire qu'elles seront sélectionnées sur des critères bien précis, mais non définis pour l'instant par les organisateurs.

Les modalités pratiques de participation seront communiquées aux entreprises inscrites ultérieurement et la sélection des entreprises participantes sera faite par l'organisme coorganisateur «Business France».

«L'objectif de ces rencontres, qui s'articuleront autour de nombreux ateliers, conférences et rendez-vous «B2B», est de susciter un partenariat industriel et le transfert de technologies, créer un réseau d'affaires et de commerce bilatéral et dynamiser de nouveaux projets d'investissement entre les communautés d'affaires algéro-françaises» indique la même source.

Ces rencontres ne manqueront pas de mettre en valeur, une fois de plus, la coopération économique et les relations de partenariat entre les entreprises algériennes et leurs homologues françaises dans divers secteurs industriels.

Les entreprises Sonatrach et Total, qui viennent de signer un mémorandum pour la création d'une société mixte dans la pétrochimie, la production de divers gaz industriels en Algérie, donnent un nouveau souffle «au partenariat exceptionnel» paraphé entre l'Algérie et la France lors de la visite de François Hollande en Algérie. Les «Rencontres Algérie 2018» à Paris constituent en fait une nouvelle halte économique pour consolider la coopération et le partenariat gagnant-gagnant.

La présence économique et commerciale française en Algérie est en «nette progression» ces dernières années soutient le président de la Chambre française de commerce et d'industrie en Algérie (Cfcia), Michel de Caffarelli. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont évolué de 60%, entre 1999 et 2002. De Caffarelli, qui animait, hier, une conférence de presse organisée au centre de presse El Moudjahid, a affirmé que 180 entreprises françaises, dont 80% des petites et moyennes entreprises sont installées en Algérie. C'est «peut-être très peu», note le conférencier, mais le résultat est là. Selon lui, les entreprises françaises renouent avec l'Algérie.

C'est surtout dans l'industrie pharmaceutique qu'elles ont investi, avec la présence du groupe Sanofi-Synthelabo et Aventis qui a créé avec Saïdal, une société mixte, Aventis Pharma Algérie. De Caffarelli a évoqué aussi le secteur de l'agroalimentaire en citant la présence de Danone qui s'est associé à l'algérien Djurdjura avec un investissement de 28 millions d'euros, Yoplait, qui a sollicité la Générale laitière industrie du groupe Yahiaoui et Bel, spécialisée dans la fromagerie, qui a créé Bel-Algérie, une entreprise de droit algérien devant sous-traiter la production du fromage La vache qui rit.

Dans le secteur des détergents, la filiale française Henkel prévoit, pour sa part, d'investir 18 millions d'euros dans une participation au capital de l'Enad (Entreprise nationale des détergents et des produits d'entretien). Le groupe Castel, installé en Algérie depuis 2002, qui a racheté l'usine Coca-Cola de Skikda, procède à la réalisation d'une usine de boissons gazeuses dans la zone industrielle d'Oran. Les attentes algéro-françaises sont encore importantes et nécessitent une nouvelle vision.

De Cafarelli a affirmé que «la France est le premier fournisseur du marché algérien, avec plus de 24% de parts de marché avant l'Italie, les Etats-Unis et l'Allemagne, elle est aussi son deuxième client». Hors hydrocarbures, la France est le premier client de l'Algérie avec 184 millions de dollars d'exportation réalisés en 2002, soit 37% de ses recettes d'exportation hors hydrocarbures. L'Algérie est le 2ème partenaire commercial de la France, hors Ocde, derrière la Pologne. Au plan des relations financières, l'Algérie est éligible depuis l'année 2000 à la réserve des pays émergents. Cette réserve autorise des financements concessionnels dans le cadre de projets de développement.