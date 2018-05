SOUR EL GHOZLANE Débrayage à l'EHS

Par Aomar MOHELLEBI -

L'établissement hospitalier spécialisé en psychiatrie de Sour El Ghozlane connaît depuis hier une situation de paralysie suite à un mouvement de grève des médecins spécialistes. Selon un participant, cette grève est le résultat logique d'une situation qui perdure depuis des mois. «Des médecins ne sont pas payés depuis plus de 10 mois, nous demandons une entrevue avec la directrice de la santé de wilaya depuis 4 mois mais sans réponse, nous manquons de moyens pour bien mener nos missions...», revendiquent les grévistes. Dans un communiqué de la direction de la santé et de la population (DSP) transmis aux rédactions, la direction ont été rejeté d'un revers toutes les doléances des grévistes en se référant aux déclarations du directeur de l'établissement. «Selon le directeur de l'établissement, l'EHS dispose de 43 paramédicaux qui assurent le service dans de très bonnes conditions. Pour les logements et selon toujours le communiqué de la DSP, 3 appartements ont été mis à la disposition des médecins qui les auraient refusés. S'agissant des arriérés de salaires, la direction parle de trois cas en suspens et qui seront réglés dès le mois de juin prochain. La direction de wilaya annonce aussi avoir tenu une réunion de conciliation le 17 mai mais les médecins ont recouru à un débrayage illégal qui sera sanctionné affirme le communiqué de la direction. Du coté des médecins, la version est totalement contraire. Pour le docteur Ferroukhi joint par téléphone, les conditions de travail sont en deçà des normes, les médecins ne sont pas payés depuis des mois et personne ne se soucie de leur cas.