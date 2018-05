5ÈME, BEM ET BAC 47.891 candidats à Béjaïa

ces candidats concernés par les différents examens de fin d'année scolaire (5e, BEM et baccalauréat), ont été inscrits à travers la wilaya de Béjaïa, indique un communiqué de la cellule de communication de la direction de l'éducation de la même wilaya.

A ce titre, les 447 centres d'examen recensés à travers le territoire de la wilaya sont fin prêts, selon le même communiqué, à accueillir dans les meilleures conditions possibles les candidats aux différents examens de fin d'année scolaire en cours. Le bal des examens s'ouvrira mercredi 23 mai avec la tenue de l'examen de cinquième (5e) marquant la fin du cycle primaire. 17 031 candidats, dont 8 235 filles, issus des 564 écoles primaires de la wilaya, sont concernés par cet examen. Ils sont répartis sur 338 centres d'examen et encadrés par 3 403 enseignants. L'examen du brevet d'enseignement moyen (BEM) débutera le lundi 28 mai 2018 et s'étalera sur trois jours (28, 29 et 30 mai 2018). Ils sont 12 624 candidats scolarisés, dont 6 584 filles issus des 163 CEM de la wilaya à se présenter pour aborder les épreuves de cet examen. Ils sont répartis entre 51 centres d'examens et encadrés par 2 648 professeurs. On notera la participation de 406 candidats libres, dont 18 filles. Quant à l'examen du baccalauréat, il interviendra le mercredi 20 juin 2018. Il se déroulera sur une période s'étalant de trois à cinq jours, selon les différentes filières existantes. Cet examen, qui marque la fin du cycle secondaire et du cursus scolaire, concernera quelque 17.733 candidats, dont 9827 filles, issus des 65 lycées de la wilaya. On distinguera quelque 5730 candidats libres, dont 2724 filles. Les candidats aux besoins spécifiques sont au nombre de 23 candidats, dont 13 candidats pour la 5e, cinq pour le BEM et cinq pour le baccalauréat.

Ces derniers seront pris en charge dans les centres d'examens où ils bénéficieront de l'assistance nécessaire, en application de la réglementation en vigueur, nous informe le même communiqué de la direction de l'éducation.

En outre, ils seront aussi quelque 236 candidats détenus dont 108 au BEM et 128 au bac, qui passeront leurs examens respectifs dans les établissements pénitentiaires. Par ailleurs, si les chefs de daïra seront au-devant de l'opération, les présidents des APC garantissent toute la logistique (transport des élèves, restauration, eau...), afin de réunir les meilleures conditions possibles pour ces examens.