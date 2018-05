MARIO CALIGIURI, PROFESSEUR ET SPÉCIALISTE EN RENSEIGNEMENT INTERNATIONAL "L'expérience algérienne est utile pour l'Europe"

Par Ikram GHIOUA -

Les enseignements de l'expérience algérienne dans la lutte contre le terrorisme «sont plus qu'utiles pour l'Europe, en prenant en compte les garanties démocratiques et la législation des Etats européens en la matière», a estimé ce professeur.

C'est ce qui a été déclaré par l'expert Mario Caligiuri, professeur et spécialiste en renseignement international et également coauteur du livre «Dix ans de renseignement» dans un entretien accordé à Algériepatriotique. L'interlocuteur sur ce site d'information fait référence à l'expérience dans la lutte antiterroriste de l'Algérie durant une quinzaine d'années. Pour lui «l'expérience antiterroriste algérienne est plus qu'utile pour l'Europe», la qualifiant d'ailleurs, selon toujours la même source «des plus précieuses». L'Algérie avait durant les années 90 fait face à un terrorisme sans précédent. Alors que seule, elle luttait contre cette barbarie qui a plongé le pays dans le désarroi, elle n'a jamais manqué d'avertir l'opinion internationale que le phénomène est transnational et ce n'est qu'en 2001 que le monde s'est réveillé après les attentats du 11 septembre. Ainsi donc pour cet expert qui affirmera: «Je suis d'avis qu'il faille renforcer dans les plus brefs délais les canaux de collaboration à tous les niveaux, non seulement entre les forces de l'ordre et les systèmes juridiques, mais aussi dans le domaine du renseignement et de la collaboration culturelle. Mais point de doute sur l'inestimable patrimoine d'informations que votre pays peut mettre à la disposition de la lutte contre le terrorisme et les stratégies à mettre en place pour ce phénomène désormais planétaire.» Sur la coopération dans la zone méditerranéenne, l'expert confiera souligne Algériepatriotique, «la coopération en Méditerranée entre les renseignements des divers pays de la région face au crime organisé et au terrorisme est plus que jamais fondamentale», en attestant «car ces deux phénomènes se développent aujourd'hui sur une échelle globale exigeant la récolte d'informations sur tous les plans et à tous les niveaux», néanmoins commente-t-il «je continue à croire que le renseignement qui représente le coeur de la souveraineté d'une nation est amené à définir ses activités, selon les règles particulières de chaque pays». A ce même propos il précise «la coordination sur le plan international est, certes, nécessaire, mais une collaboration loyale et sincère sera difficile à voir le jour, car les intérêts des pays divergent souvent de question en question». L'expert regrette que même si «sur un plan strictement européen, il a été souvent question de renseignements continentaux unifiés sur le crime organisé et le terrorisme, mais force est de constater que les priorités divergentes des Etats membres sur ces questions ont fait échouer les initiatives, bien que louables, des promoteurs de ce projet». Sur un autre chapitre, mais toujours dans le cadre de la lutte antiterroriste, on revient dans cet entretien sur «les récentes attaques en Occident, qui sont devenues pour cet expert «des plus imprévisibles. En effet, nul ne peut prévenir des actes, oeuvre d'une personne qui se radicalise en très peu de temps, souvent à travers la Toile et Internet»...Dans cet entretien, il était également question de revenir sur le retour des terroristes partis en Syrie, notamment en ce qui concerne l'Europe, l'expert parle de son pays l'Italie pour signifier que «l'Italie a développé au cours des années, en se confrontant au crime organisé et à la lutte armée de certaines formations politiques (les Brigades rouges et le terrorisme d'extrême droite...), une particulière sensibilité dans l'ébauche de modèles de législation, dans le contrôle du territoire et de la compétence spécifique des magistrats, des forces de police et des institutions de renseignement. Récemment, nous avons produit une législation très avancée sur la lutte contre la radicalisation, surtout grâce à l'action du magistrat Stefano Dambruoso». Cela dit, ajoute-t-il, «nonobstant le caractère urgent et dangereux du retour des terroristes j'estime que l'Italie pourra y faire face, eu égard au niveau assez réduit de ce phénomène dans notre pays, par rapport aux milliers de terroristes étrangers en provenance de France, d'Allemagne et du Royaume-Uni».