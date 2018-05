SEMAINE PLUVIEUSE SUR LE NORD DU PAYS En mai, ne fait pas ce qu'il te plait

Les parapluies sont toujours à «l'oeuvre»

A Alger, des pluies orageuses denses ont surpris les Algérois, hier matin.

Hier matin, les algérois ont eu droit à de «belles» averses qui ont trempé plus d'un, surpris par une précipitation plutôt dense qui a duré un bon moment. Nombre d'entre eux, en effet, n'avaient pas pensé à se munir de leur parapluie ou n'avaient tout simplement pas suivi les bulletins météo diffusés sur les ondes de la radio ou de la télévision qui avaient signalé pourtant ces perturbations.

Ces intempéries, les dernières peut-être avant l'arrivée proche de l'été, se sont notamment distinguées à Sétif et les régions environnantes. Elles n'ont pas, non plus, épargné les autres régions des Hauts-Plateaux du pays, comme les Aurès et même celles du Sahel. Ainsi, les pluies diluviennes qui se sont abattues jeudi soir sur la ville de Sétif et ses environs, ont provoqué moult dégâts matériels, ont annoncé vendredi les services de la Protection civile. Par la voix du capitaine Ahmed Lamamra, du corps de la Protection civile (PC), il a été précisé que les fortes pluies, qui ont affecté la ville de Sétif et sa région nord de jeudi soir et jusqu'à une heure tardive dans la soirée, ont provoqué la mort d'une personne, âgée de 59 ans, surpris par les crues de oued Hayoune, à l'est de la ville de Aïn Kébira, au nord de la métropole sétifienne. La victime se trouvait à bord d'un véhicule utilitaire, D'autre part, les recherches se poursuivent pour retrouver un agriculteur du village Lakrakra, au nord de Aïn Kébira, porté disparu. Les services de la PC, dépêchés sur les lieux, ont pu cependant sauver sept personnes d'un danger certain. Trois d'entre elles se trouvaient à bord d'un camion emporté par les crues sur la route nationale (RN09) dans la région de Ouricia, une quatrième sur la RN77 à Kef Lekha dans la commune de Dehamcha, et également trois autres à l'entrée ouest de la ville de Sétif, piégées par la montée des eaux alors qu'elles se trouvaient à bord de leur véhicule.

Ces pluies orageuses, ont augmenté le niveau d'eau des oueds et des cours d'eau de toute la région, inondant des quartiers entiers, des rues et des habitations. Elles ont également causé des pertes dans les champs agricoles, la noyade de plusieurs têtes de bétail et des dégâts aux routes à Aïn Kébira et ses environs, (Sétif, El Eulma, Aïn Arnet et Ammoucha...)

Des opérations d'évacuation d'eau ont été menées dans plusieurs régions de la capitale des Hauts-Plateaux, dont Aïn Kébira, El Eulma, et Djerma, a indiqué le capitaine Lamamra. Il a affirmé que les mêmes opérations ont été engagées au chef-lieu de wilaya, dans les quartiers de Yahiaoui, Cheikh Aïfa, Chof Lekdad. Ces pluies orageuses estimées à 40 mm, enregistrées dans la nuit de vendredi à samedi après-midi sur la wilaya de Batna ont provoqué des infiltrations d'eau dans les habitations et commerces des quartiers bas de la ville de Batna. Les chutes de grêles ont de leur côté, occasionné des dégâts à des vergers de la commune de Kimel, où elles ont causé des pertes d'arbres fruitiers dans 40% des vergers, ont indiqué les services agricoles et la PC.

Selon la PC de Batna, les sapeurs-pompiers sont intervenus dans la nuit de vendredi à samedi pour évacuer les eaux qui se sont infiltrées dans plusieurs habitations et commerces des cités «La verdure» et «Z'mala».

Le directeur des services agricoles, Samïl Zerguine, a indiqué que les chutes de grêles ont été enregistrées dans la région de Kimel durant la nuit de vendredi à samedi.

Ces précipitations, estimées à 40 mm, ont été accompagnées d'une baisse sensible de la température.