CONSTANTINE La police sur le pied de guerre

Par Ikram GHIOUA -

Le scandale de la viande d'âne revient à Constantine

De la viande impropre à la consommation saisie et un mulet découvert dans un abattoir clandestin par la police.

Le plan spécial Ramadhan mis en oeuvre par la sûreté de la wilaya de Constantine donne déjà des résultats conséquents. En 48 heures, les forces de la police ont déjà mis la main sur deux abattoirs clandestins. Agissant dans le cadre de la préservation de la santé publique, les forces de la police ont, en effet, mis fin avant-hier au deuxième abattoir clandestin. L'enquête a permis d'aboutir à trois boucheries au niveau de la nouvelle ville Ali Mendjeli qui s'approvisionnent à partir de cet abattoir et a mis fin à leurs activités.

Les forces de la police ont constaté l'affreux manque d'hygiène et une viande impropre à la consommation vendue aux consommateurs. Auparavant, les mêmes services avaient découvert un abattoir aux abords de la cité Onama. Une opération menée, est-il indiqué, dans un communiqué transmis à notre rédaction, et qui s'est soldée par la découverte de plusieurs quintaux de viande, des abats, des têtes d'ovins ainsi qu'une dizaine de vaches et un mulet, qui ont, tous été saisis.

La même source précise que «cette opération a été menée par les éléments de la sûreté de la cité Boumerzoug de cet abattoir clandestin se situant sur un terrain agricole entre les localités de Sissaoui et l'Onama et ne répondant à aucune norme d'hygiène et duquel se dégageait des odeurs nauséabondes». Le communiqué souligne que «la présence du mulet à l'intérieur de cet abattoir sus-cité soulève également des interrogations quant à la vente de viande asinienne dans cette activité interdite et néfaste pour la santé du citoyen». Cette enquête qui a été déclenchée d'ailleurs sur la base d'informations est toujours en cours, afin d'aboutir aux tenants et aboutissants de l'activité illicite des mis en cause qui encourent de graves condamnations.

Hier, nous avons constaté que les agents de la police au centre-ville sont sur le qui-vive. Les vendeurs à la sauvette ont été invités à débarrasser les ruelles alors que des contrôles sont effectués non-stop. Ces mesures sont appliquées de jour comme de nuit en continu. A noter que le plan sécuritaire mis en place à Constantine pour le mois de Ramadhan a nécessité la mobilisation de plus de 3100 policiers. La sûreté de wilaya de Constantine a tracé toute une stratégie pour assurer un mois de Ramadhan en toute quiétude.

Tout en poursuivant ses activités contre la criminalité, la sûreté de la wilaya a indiqué que ses agents de police agiront en toutes circonstances, de jour comme de nuit durant ce mois de Ramadhan de façon permanente et directe, alors que 1259 autres policiers interviendront de façon indirecte durant cette même période. Dans une conférence de presse animée la veille du premier jour au commissariat central, les responsables de la structure, ont placé la quiétude du citoyen au-dessus de tout, d'où ce plan de prévention pour intervenir également au profit du consommateur, en menant des opérations multiples contre les abattoirs clandestins, un phénomène qui prend de l'ampleur généralement durant ce mois, mais aussi pour agir contre les vendeurs à la sauvette qui squattent les rues, causant de graves désagréments aux piétons. Dans son plan d'action, la sûreté de la wilaya prévoit des mesures contre ces restaurateurs de grillades qui occupent les trottoirs aussitôt après la rupture du jeûne. Leur nombre devient de plus en plus important, nonobstant le fait que cette restauration «furtive» porte atteinte à la santé publique.

Pour la police, le citoyen doit être conscient du danger qu'il encourt. Les forces de la police qui vont intervenir sur tous les plans sécuritaires se portent garants pour appliquer cette stratégie avant et après le ftour, afin que leur action puisse s'inscrire dans la continuité.

On prévoit aussi des opérations coup de poing pour faire face à la criminalité, notamment les vols et les agressions. Ce plan de travail rejoint celui des autres forces de sécurité pour que les Algériens puissent passer un mois sans désagrément.