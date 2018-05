1.5 MILLION DE VISITEURS DANS LES MUSÉES EN 2017 Les Algériens ne sont pas friands d'histoire

Par Massiva ZEHRAOUI -

Le musée d'Ifri, un jour d'été

Ces lieux de mémoire ont reçu durant l'année écoulée, seulement 1,5 million de curieux.

Les musées des Moujdahidine que compte le pays, ne font décidément pas l'objet d'un grand engouement de la part des Algériens. En effet, ces lieux de mémoire ont reçu durant l'année écoulée, seulement 1,5 million de curieux. C'est ce qu'a indiqué le ministre des Moudjahidine Tayeb Zitouni samedi, à Tipaza. Ce chiffre bien dérisoire nous renseigne sur le manque, voire, l'absence d'enthousiasme des citoyens par rapport aux événements d'envergures ayant marqué l'Histoire de leur propre pays. La guerre d'Algérie, aussi longue que glorieuse ne passe pourtant pas inaperçue dans l'histoire du monde. Mais il semble que de nos jours, les jeunes et les moins jeunes ne développent pas tellement de curiosité et boudent ces musées regorgeant de souvenirs de cette douloureuse époque. Par ailleurs, Tayeb Zitouni a fait savoir en marge des festivités officielles commémoratives du 62eme anniversaire de la Journée nationale de l'étudiant, qu'il a présidées en compagnie du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Tahar Hadjar ainsi que celui de la Culture, Azzedine Mihoubi qu'un taux de «90% de matière brute est prête à être mise à la disposition des chercheurs et spécialistes».

Le responsable a encore souligné à propos de «ces témoignages» qui sont collectés depuis des années par les directions relevant du ministère des Moudjahidine, «sont disponibles sous format compact disc (CD) au niveau du Centre d'études et de recherche sur le Mouvement national et la révolution du 1er Novembre 1954 et du Musée national du moudjahid.» D'autre part, Tayeb Zitouni parle d'un «éveil» concernant le recensement de plus de 1,5 million de visiteurs au niveau des différents musées des Moudjahidine du pays durant l'année 2017, dont près de 500.000 visiteurs pour le seul musée du Moudjahid d'Alger. En simultané, il fait état de plus de 1,1 million de personnes qui ont visité différents musées régionaux et locaux du pays, au nombre de six musées régionaux et 42 musées de wilaya. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar a quant à lui parlé d'un effectif de plus de 3,5 millions d'étudiants attendus dans l'université algérienne à l'horizon 2030, avec une prévision d'une hausse dans le nombre des enseignants universitaires, qui sera porté, selon lui, à 63 000 durant la prochaine rentrée universitaire, contre 60.000 actuellement. Samedi dernier, ont eu lieu les festivités officielles commémoratives du 62e anniversaire de la Journée nationale de l'étudiant. A l'occasion de cette commémoration, le président Abdelaziz Bouteflika, dans un message lu en son nom par le ministre de la Culture, a appelé les étudiants à exploiter cette «opportunité précieuse pour l'acquisition du savoir, tout en veillant à ne pas perdre une seule journée de leur parcours estudiantin, au service de l'avenir de leur pays» soulignant encore que «l'école et l'université ne sont ni un terrain de conflits, ni un espace d'intérêts, d'idéologies ou de compétition politique. Tout un chacun doit respecter le campus universitaire d'autant qu'il s'agit de l'avenir de nos générations futures».