DES INFORMATIONS FAISAIENT ÉTAT DE DON DE LA FAO POUR LES PAYSANS Qui veut berner les agriculteurs?

Par Ilhem TERKI -

«Nous démentons formellement cette information mensongère qui circule actuellement...»

Depuis des semaines une information «mensongère» circule entre les agriculteurs, notamment ceux des Hauts- Plateaux et du grand Sud. Elle rapporte que l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture recouvre les dépenses des agriculteurs par une aide financière importante. Ainsi, plusieurs agriculteurs sont «tombés» dans le piége et nombre d'entre eux ont fourni des dossiers pour les déposer au niveau des bureaux de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour bénéficier d'une aide pécuniaire. Cette information n'est en réalité qu'une rumeur. Contacté par nos soins, hier, le représentant de la FAO, Nabil Assas, a clairement démenti cette nouvelle. «Nous démentons formellement cette information mensongère qui circule actuellement concernant des aides aux agriculteurs, dans ce contexte particulier», a indiqué le responsable, tout en citant les missions précises de l'organisation qu'il représente. «Nous oeuvrons à améliorer durablement les conditions des agriculteurs, la FAO vient accompagner l'Algérie dans la mise en oeuvre du programme de développement et de la production agricole», ajoute-t-il. Il a fait savoir en outre, que l'organisation oeuvre pour aider les agriculteurs «ruraux» à accéder aux ressources et aux services dont ils ont besoin, notamment l'emploi rural et les dispositifs de protection sociale. Rendre «l'agriculture, la foresterie et la pêche» plus productives et plus durables est l'un des défis majeurs de la FAO. On rappelle, dans ce cadre, que le principal rôle de l'organisation est de veiller à la mise en place de systèmes agricoles et alimentaires plus efficaces et plus ouverts aux niveaux local, national et international. Dans le même ordre d'idées, il est important de souligner, que la FAO s'attèlle aux questions et problèmes relevant de chaque objectif stratégique au moyen de plans d'action définis à l'échelle de l'Organisation, dans le cadre desquels elle s'acquitte de fonctions essentielles pour obtenir des résultats concrets. Elle vise également à renforcer la coopération et de tirer profit de la mise en oeuvre des politiques de développement et de sécurité alimentaire. Promouvoir les politiques et les pratiques scientifiquement éprouvées qui favorisent une productivité élevée des secteurs agricoles, tout en épargnant la base de ressources naturelles! On rappelle, que plusieurs résultats ont été accomplis par la FAO en Algérie, à titre d'exemple, on cite l'assistance technique en matière de gestion des feux de forêt, le lancement du projet Collect Earth sur la surveillance nationale des forêts et les systèmes d'information et le renforcement des échanges forestiers avec l'organisation de la 22e session de la Commission des forêts et parcours en Afrique du Nord et au Proche-Orient.