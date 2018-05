5ÈME, BEM ET BAC: VEILLE D'EXAMENS - TIZI OUZOU Un palmarès à défendre

Par Kamel BOUDJADI

Plus de 19 000 lycéens passeront leur bac sur l'ensemble de la wilaya

De bons résultats attendus malgré une année scolaire difficile pour les 17 000 candidats.

C'est demain mercredi que les enfants passeront leur examen de 5ème après une année de labeur. A travers les 67 communes que compte la wilaya de Tizi Ouzou, la direction de l'éducation annonce quelque 17.009 élèves inscrits à cet examen qui ouvre les portes du collège. Toujours selon la DE, le nombre de garçons est estimé à 8 845 aux côtés de 8164 filles. Ils seront répartis sur 371 centres d'examen.

Pour les examens des cycles moyen et secondaire, la même source fait état de 14 698 élèves inscrits au BEM (Brevet d'enseignement moyen). 6 850 garçons passeront l'examen aux côtés de 7848 filles dans une cinquantaine de centres répartis à travers le territoire de la wilaya.

De leur côté, ce seront quelque 19.019 lycéens qui passeront le bac à Tizi Ouzou. Quelque 8164 garçons pour 10.855 filles seront devant cet ultime obstacle avant d'aller à l'université. Quelque 70 centres d'examen accueilleront les élèves, ajoute la direction de l'éducation.

Au chapitre du bac dans la wilaya de Tizi Ouzou, il convient de relever le nombre important de candidats libres qui passeront l'examen aux côtés des lycéens scolarisés. En effet, sur les 19.019 élèves inscrits, ils seront quelque 6 101 élèves à passer le bac en tant que candidats libres.

12 918 seulement ont effectué leur scolarité dans les lycées de la wilaya. A noter que la direction de l'éducation a mis tous les moyens nécessaires afin que les enfants puissent passer l'examen de 5ème dans de très bonnes conditions. Un examen important pour les élèves qui vont ainsi décrocher leurs tickets d'accès aux études du cycle moyen. La 5ème qui arrive ainsi après une année faite de révisions et de dur labeur couronnera leurs efforts. Du côté des parents, l'examen sera la consécration d'une année de veille au côté des enfants. Des parents qui ont veillé, durant toute l'année, à la bonne scolarité de leurs enfants souvent avec moult difficultés. Celles-ci ont été en effet multiples.

Ces dernières années, certaines écoles saturées par le nombre d'élèves ont dû appliquer le système de doubles vacations qui pénalise grandement les parents. Les couples qui ont plusieurs enfants scolarisés ont vraiment souffert car l'un des conjoints devait être en charge de les ramener à la maison plusieurs fois par jour.

L'autre problème que les parents souhaitent ne plus revivre est lié à la garde des élèves durant la tranche de midi à 13h. Des écoles refusent de garder les élèves et les font sortir obligeant ainsi les parents à se libérer du travail pour aller récupérer leurs enfants et les ramener une autre fois à 13h.

Par ailleurs, l'examen de demain devra confirmer les bons résultats obtenus par les élèves de la wilaya de Tizi Ouzou durant ces dernières années.

Dans tous les paliers, ils sont arrivés dans les podiums malgré les problèmes et surtout les grèves que le secteur a connus essentiellement dans la wilaya de Tizi Ouzou. A noter que durant cette année, certaines écoles ont été fortement pénalisées par les grèves du Cnapest.