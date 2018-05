SLIMANI AREZKI, DIRECTEUR DE L'ÉDUCATION D'ORAN, À L'EXPRESSION "Les meilleures conditions sont réunies"

Par Wahib AïT OUAKLI -

Le directeur de l'éducation de la wilaya d'Oran, Slimani Arezki, est rassurant en se confiant exclusivement à L'Expression, notamment en ce qui concerne les examens de la fin du cycle primaire. «Toutes les bonnes conditions sont réunies pour accompagner un examen sans aucune entrave», a-t-il indiqué expliquant que «toutes les institutions, devant assumer une telle épreuve, se sont mises rigoureusement de la partie». Voilà une déclaration qui résume un peu les mécanismes mis en place pour affronter une épreuve annuelle sans que celle-ci ne soit entachée. Preuve en est: les examens de telle sorte sont, à la faveur des mesures décidées par le département de Benghebrit et localement mises en oeuvre, organisées en se préparant, d'abord, logistiquement et humainement avant de s'ingénier à mettre en place des trouvailles susceptibles de faire de cet examen une épreuve sans aucune anomalie. C'est l'une des recommandations de la ministre incitant son personnel à bien représenter le secteur qu'elle guide d'une main de fer tout en mettant l'accent sur la nécessité de faire preuve de persévérance dans la bonne gestion dudit secteur, l'éducation. «El Bahia est fin prête», dira le directeur de l'éducation d'Oran, Slimani Arzeki. En ce sens, pas moins de 32 114 élèves, candidats aux examens de la fin de cycle primaire, se rendront dans 1871 salles d'examen et 543 centres d'examens réquisitionnés pour ces épreuves.

Logistiquement parlant, la direction de l'éducation n'a pas fait dans le détail en mettant en oeuvre les mesures décidées par la hiérarchie, le ministère de tutelle.

Passés les examens, le ton est à la correction. Pour cela, trois centres sont mis en place.

Sur le plan, des moyens humains, la même direction a réquisitionné 3742 surveillants et 1404 remplaçants. C'est une véritable course contre la montre lancée à Oran pour être à l'heure sur tous les plans dont entre autres la mise à plat du retard provoqué par les différents débrayages observés par les enseignants.

«Les programmes scolaires ont été transmis aux écoliers tel que cela a été prévu par la direction de l'éducation», dira Slimani Arezki ajoutant que «le temps perdu a été rattrapé grâce à l'abnégation du personnel de l'éducation dont des maîtres et autres enseignants».