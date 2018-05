5ÈME, BEM ET BAC: VEILLE D'EXAMENS - LES ÉPREUVES DE L'EXAMEN DE 5ÈME SE TIENNENT DEMAIN Plus de 700.000 candidats attendus

Par Massiva ZEHRAOUI -

Fin de cycle pour les élèves du primaire

Les services du ministère de l'éducation nationale ont signalé une hausse de 4,89% du nombre de ces candidats par rapport à l'année dernière.

Le début des examens de fin d'année tous paliers confondus, s'ouvrira cette semaine. Les élèves en fin de cycle primaire, s'apprêtent dés demain, à passer l'examen de cinquième (5e, ex 6e). Quelque 797.000 candidats sont attendus à ces épreuves de passage au palier du moyen. Ils rejoindront donc ce mercredi, leurs centres d'examens respectifs, répartis au niveau du territoire national. Les services du ministère de l'Education nationale ont signalé une hausse de 4,89% du nombre de ces candidats par rapport à l'année dernière. En ce qui concerne le déroulement des examens, le département de l'éducation a affirmé avoir mis en place les conditions nécessaires afin que cet examen se déroule normalement. Cela étant, il faut souligner que les épreuves de 5e n'ont par le passé, jamais été marquées par des incidents majeurs, ayant entravé le cours des examens. Pour ce qui est des résultats, ils seront annoncés le six juin prochain. Par ailleurs, on a indiqué que les directions de tous les établissements scolaires du pays, ont donné aux élèves des classes non concernées par cet examen un congé de quatre jours, le temps d'arranger les derniers préparatifs liés à l'organisation des épreuves. Pour le reste des examens de fin d'année, le 28 mai prochain, se sera au tour de près de 595 000 élèves du palier du moyen de se rendre à l'examen du BEM. Là encore, le département de l'éducation fait état d'une augmentation de 5,94% de ce chiffre comparativement à l'année écoulée. Quant aux résultats, ils seront attendus à partir du 18 juin 2018. Tandis que pour l'ultime examen, celui du baccalauréat, qui aura lieu le 20 juin prochain, les mêmes services ont relevé une baisse du nombre de candidats par rapport à l'année 2017. La procédure de retrait des convocations pour ces derniers a débuté hier dans l'après-midi, sur le site: http://bac.onec.dz. Elle se poursuivra jusqu'au premier jour du début des épreuves. Afin d'être certain d'instaurer un climat propice au bon déroulement du bac de cette année, et pour parer au phénomène de la fraude, notamment la première responsable du secteur, Nouria Benghebrit, a assuré que pour ce faire, pas moins de 637 780 enseignants et administrateurs ont été recrutés. Tandis que les centres d'examens sont au nombre de 18302, sous l'encadrement de 530697 enseignants et encadreurs. Par ailleurs, le ministère de l'Education nationale fait état de 190 centres de correction, pour lesquels, quelque 950632 enseignants correcteurs et autres administrateurs ont été recrutés. Nouria Benghebrit a ainsi appelé dans ce cadre tous les acteurs de l'Education nationale à être sur le qui-vive et à prendre toutes les dispositions nécessaires à même d'offrir aux candidats tous les moyens appropriés afin que tout se déroule dans la sérénité.