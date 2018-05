Bouira veut améliorer son taux de réussite

Par Abdenour MERZOUK -

Ils sont 14.642 pour l'examen de fin du cycle primaire,10 969 pour le BEM et 14.863 pour le baccalauréat.

La direction de l'éducation a rendu publics les chiffres relatifs aux trois examens nationaux qui ponctuent l'année scolaire 2017-2018. Lors d'une rencontre avec la presse locale, le directeur de l'éducation a présenté dans les moindres détails les éléments concernant les préparatifs. Ainsi le 28 mai prochain, 14.642 candidats dont 6494 garçons passeront les épreuves d'arabe, d'arithmétique et de français à travers 316 centres répartis à travers les 45 communes de la wilaya et seront encadrés par 3766 fonctionnaires de l'éducation nationale. Le second examen sera celui du brevet d'enseignement moyen (BEM) qui débutera le 28 et se prolongera jusqu'au 30 du même mois. 10969 candidats dont 86 libres et 33 issus de l'école privée Najah de Bouira composeront dans 47 centres et seront encadrés par 2448 personnes tous corps pédagogiques et administratifs confondus. Cet examen, rappelons-le, a été précédé par les épreuves d'éducation physique pour les candidats libres, les épreuves de dessin (3496) et musique (5711) pour les postulants scolarisés. Pour les épreuves de tamazight, 3050 candidats qui représentent 28,28%, est le nombre d'élèves concernés par l'examen. Entre le 20 et le 25 juin, la wilaya organisera l'examen du baccalauréat. 14863 dont 8052 filles postuleront cette année au titre. 5776 candidats se présentent librement alors que l'école privée Najah de Bouira présente 20 candidats. Cette école faut-il le préciser réalise chaque année le meilleur taux de réussite qui avoisine les 90% en moyenne. 51 centres d'examen sont retenus et aménagés pour la circonstance et 4233 personnes se chargeront d'encadrer cet important examen qui a toujours été une référence pour les directions de l'éducation.

L'examen est aussi un enjeu pour la première enseignante du pays, la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit qui cible les conservateurs et autres partisans de l'école intégriste.

Tout le monde a en tête les fuites, puis la seconde session pour les retardataires... qui à chaque fin d'année viennent tenter de ternir les efforts de la ministre. 2532 candidats composeront à l'épreuve de tamazight soit un taux de 27.86%, une faible participation surtout que Bouira reste l'une des wilayas où l'enseignement de tamazight a fait l'objet de plusieurs années de lutte et de combat. 4145 candidats libres ont passé les épreuves d'éducation physique à travers quatre centres ouverts pour la circonstance entre le 18 et le 27 mars dernier. Lors d'un exécutif dédié à la préparation de ces examens, le directeur de l'éducation a affiché un optimisme total et selon lui «tout est fin prêt pour le jour J».

Il parlait du baccalauréat. Le directeur de l'éducation de Bouira a présenté ses voeux de réussite à tous les candidats. L'amélioration du rang de Bouira à travers le taux de réussite, reste une priorité pour le secteur conclura le premier responsable du secteur.